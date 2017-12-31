Home LegaBasket Serie A, anticipi: Trento domina Torino, Reggio Emilia si impone su Cantù

di Redazione 31/12/2017

Ha preso il via ieri sera il tredicesimo turno del campionato di Serie A di basket maschile. I due anticipi hanno visto rispettato il fattore campo: l'Aquila Trento ha battuto 79-67 la Fiat Torino, mentre la Grissin Bon Reggio Emilia ha sconfitto al PalaBigi la Pallacanestro Cantù 86-80. Il punteggio finale del PalaTrento è ingannevole. La formazione di Buscaglia ha dominato i piemontesi, tirando un pò i remi in barca nell'ultimo quarto e consentendo così alla Fiat di ridurre considerevolmente il passivo. Quello di ieri sera è l'ottavo successo consecutivo della Dolomiti in tutte le competizioni, a dimostrazione di come il mese di Dicembre abbia rappresentato un punto di svolta nella stagione dei trentini dopo un avvio piuttosto deludente. L'Auxilium ha perso nettamente: il team di coach Banchi non è stato mai in grado di trovare le giuste contromosse, pagando dazio già nel primo tempo. All'intervallo, infatti, il punteggio era già 42-25 a favore di Sutton e soci, ma il peggio per Torino doveva ancora arrivare. Nella ripresa ci si aspettava una reazione degli ospiti, che invece spengono definitivamente la luce: Trento dilaga fino a raggiungere il +33, che di fatto pone una pietra tombale sul match. Nell'ultimo quarto la Fiat rende la sconfitta meno pesante, ma ad esultare è il pubblico di casa, che sta ritrovando sempre più la sua Aquila. Vittoria bella e importante per la Grissin Bon Reggio Emilia, che al PalaBigi ha battuto la Pallacanestro Cantù 86-80: gli uomini di Menetti sono ora a quota 10 in classifica e possono ancora sperare in una qualificazione "last minute" alle Final Eight. Il re della serata è Julian Wright (17 punti, 10 rimbalzi, 6 assist, 3 recuperi), ma vanno menzionate anche le prove di Markoishvili (19 punti) e Della Valle (15). Tra i brianzoli l'ultimo ad arrendersi è il sempre ottimo Culpepper: è lui a riportare la Red October sul -6 a 2 minuti e 20 dalla sirena, ma le speranze di rimonta ospite vengono spazzate via dalla bomba da fuori di Della Valle, che sigilla il successo reggiano.