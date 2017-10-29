Home LegaBasket Serie A, Avellino-Cantù 86-71: irpini in testa, aspettando le rivali

Serie A, Avellino-Cantù 86-71: irpini in testa, aspettando le rivali

di Redazione 29/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Missione compiuta per la Sidigas Avellino, che al PalaDelMauro inanella la terza vittoria consecutiva e sale in vetta alla classifica, seppure solo per una notte. Gli irpini dovranno infatti attendere la giornata di oggi per sapere i risultati del terzetto di testa - Milano, Venezia e Brescia - ma ciò che contava era vincere, e vittoria è stata. Quarto successo in cinque partite per la truppa di Sacripanti, che non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi di una Red October Cantù (86-71) che pure aveva giocato un buon primo quarto. E' nel secondo quarto, infatti, che la Scandone costruisce il successo, rifilando ai canturini un parziale di 14-0 che di fatto sposta totalmente l'inerzia del match dal lato biancoverde. Cantù ha provato a restare aggrappata al match, ma la superiorità tecnica di Avellino è apparsa sempre piuttosto evidente, in particolare con Leunen: il migliore tra i padroni di casa è stato proprio l'ex Cantù (17 punti), che ha creato non pochi problemi alla difesa di coach Sodini. All'intervallo la Sidigas è già sul +10 (45-35) grazie alle triple di Zerini e Filloy che spezzano le gambe alla Red October. Al rientro sul parquet Cantù ha un sussulto: immediato 0-7 e lombardi che tornano a soli 3 punti dai locali. Ma Sacripanti indovina la mossa: palla a Fitipaldo, che devasta la retroguardia canturina. Break di 8-0, e Avellino è di nuovo sul +12. Cantù prova ancora a restare in vita con Chappell e Culpepper, ma crolla definitivamente sotto i colpi di Filloy all'inizio degli ultimi 10'. Alla fine Avellino aumenta il vantaggio, chiudendo 86-71. In sala stampa, un soddisfatto Sacripanti ha fatto i complimenti ai suoi: "Non era facile - ha detto il coach irpino - Stiamo avanzando in maniera graduale e progressiva e l’intesa migliora di giorno in giorno". Sidoni sottolinea come la sua squadra non abbia mai mollato: "Dobbiamo partire da questa sconfitta e migliorare".