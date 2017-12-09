Home LegaBasket Serie A, Brescia cerca la 'decima' contro Sassari

di Redazione 09/12/2017

La decima giornata del campionato italiano di Serie A di basket maschile si apre con la capolista di scena davanti al proprio pubblico per cercare di proseguire quella che fino ad ora è a tutti gli effetti una cavalcata trionfale. Nove successi in nove partite e primato solitario a punteggio pieno, mettendo alle spalle formazioni del calibro di Milano, Avellino e i campioni d'Italia in carica della Reyer Venezia. Brescia vuole continuare a sognare: alle 19:15 il team allenato da coach Andrea Diana scenderà in campo per assicurarsi la decima vittoria, che rappresenterebbe un risultato straordinario per la squadra e la città. Ma l'avversario si preannuncia particolarmente ostico: la Dinamo Sassari di coach Pasquini è in ottima forma, e arriva in Lombardia convinta di poter spezzare il filotto di vittorie della Leonessa e consolidare la sua posizione in zona playoff. Per Diana, il segreto è continuare a ragionare gara per gara, senza lasciarsi prendere dai facili entusiasmi. "Sassari ha cambiato modo di giocare nelle ultime partite e ha completamente invertito la rotta - ha detto il coach della Germani - Per questo avremo bisogno del massimo sostegno del nostro pubblico: facciamo tutti insieme un ulteriore salto in avanti per continuare questa striscia vincente". E i tifosi hanno risposto 'presente' all'appello di Andrea Diana: per la gara di stasera è stato già annunciato il sold out. Ma il tutto esaurito non preoccupa troppo coach Pasquini, convinto che la sua squadra possa giocarsela a viso aperto contro i primi della classe: "Dovremo fare una partita estremamente accorta - ha detto all'ANSA il coach della Dinamo Sassari - sappiamo di andare a giocare sul campo della squadra migliore del campionato, dove ogni possesso offensivo e ogni difesa devono essere gestiti con grande attenzione". Gli arbitri della sfida tra la Germani Brescia e la Dinamo Sassari saranno Carmelo Paternicò, Alessandro Vicino e Alessandro Perciavalle.