Serie A, la 24esima giornata: Pistoia attende la capolista Milano, impegni esterni per Venezia e Avellino

Prenderà il via con l'anticipo di domani alle ore 12 la 24esima giornata del campionato di Serie A di basket maschile.Un match molto importante per entrambe le squadre: i padroni di casa, dopo un inizio di stagione particolarmente promettente che faceva sperare nella post-season, sono finiti in un tunnel di sconfitte e cattive prestazioni che li hanno fatti precipitare addirittura al terzultimo posto della graduatoria. Un 2017 fin qui nero per gli uomini di Dell'Agnello:, una sul parquet di Reggio Emilia e l'altra in casa contro il fanalino di coda Cremona. Dall'altra parte c'è Venezia, una delle migliori formazioni del campionato: la Reyer chiede strada alla Pasta Reggia per mantenere il secondo posto, che le garantirebbe un percorso più agevole in vista dei playoff. Secondo posto che prova a difendere anche la Sidigas Avellino. Gli irpini, vicecapolista con 30 punti proprio in coabitazione con i veneziani,di coach Meo Sacchetti, che non vuole mollare la zona playoff. Nel pomeriggio sono in programma cinque sfide. Ci sarà anche la capolista Milano, che vuole mettersi alle spalle la poco gloriosa esperienza in EurolegaLa trasferta di Pistoia non sembra proibitiva, ma occhio alle possibili sorprese. Capo d'Orlando se la vedrà sul parquet della Openjobmetis Varese, mentre Trento riceverà una Consultinvest Pesaro, impegnata contro la forte Dinamo Sassari di coach Pasquini. Altro match del pomeriggio, in programma alle 18:15, è quello tra la Fiat Torino e la Red October Cantù. Infine, nel posticipo di lunedì sera,in quella che si preannuncia come una delle gare più interessanti di questa 24esima giornata.