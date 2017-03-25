Serie A, la 24esima giornata: Pistoia attende la capolista Milano, impegni esterni per Venezia e Avellino
di Redazione
25/03/2017
Prenderà il via con l'anticipo di domani alle ore 12 la 24esima giornata del campionato di Serie A di basket maschile. Ad aprire le danze saranno la Pasta Reggia Caserta e la Reyer Venezia al PalaMaggiò. Un match molto importante per entrambe le squadre: i padroni di casa, dopo un inizio di stagione particolarmente promettente che faceva sperare nella post-season, sono finiti in un tunnel di sconfitte e cattive prestazioni che li hanno fatti precipitare addirittura al terzultimo posto della graduatoria. Un 2017 fin qui nero per gli uomini di Dell'Agnello: solo due vittorie, una sul parquet di Reggio Emilia e l'altra in casa contro il fanalino di coda Cremona. Dall'altra parte c'è Venezia, una delle migliori formazioni del campionato: la Reyer chiede strada alla Pasta Reggia per mantenere il secondo posto, che le garantirebbe un percorso più agevole in vista dei playoff. Secondo posto che prova a difendere anche la Sidigas Avellino. Gli irpini, vicecapolista con 30 punti proprio in coabitazione con i veneziani, dovranno vedersela nel posticipo serale a Brindisi contro l'Enel di coach Meo Sacchetti, che non vuole mollare la zona playoff. Nel pomeriggio sono in programma cinque sfide. Ci sarà anche la capolista Milano, che vuole mettersi alle spalle la poco gloriosa esperienza in Eurolega e confermarsi saldamente in testa al campionato. La trasferta di Pistoia non sembra proibitiva, ma occhio alle possibili sorprese. Capo d'Orlando se la vedrà sul parquet della Openjobmetis Varese, mentre Trento riceverà una Consultinvest Pesaro che ha assoluto bisogno di punti per 'staccare' la Vanoli Cremona, impegnata contro la forte Dinamo Sassari di coach Pasquini. Altro match del pomeriggio, in programma alle 18:15, è quello tra la Fiat Torino e la Red October Cantù. Infine, nel posticipo di lunedì sera, la Grissin Bon Reggio Emilia riceverà la Germani Brescia in quella che si preannuncia come una delle gare più interessanti di questa 24esima giornata.
