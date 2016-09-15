Serie A, mercato: colpo Darden per Cantù, Bulleri a Varese
di Redazione
15/09/2016
Il mercato della Serie A Beko prosegue con diversi trasferimenti interessanti. Sono stati giorni intensi per la Pallacanestro Cantù, che oltre ad aver ufficializzato la nomina della neo Presidente Irina Gerasimenko è riuscita ad assicurarsi la firma di Tremmell Darden a conclusione di una trattativa non semplicissima. L’ala statunitense - nato il 17 dicembre del 1981 ad Inglewood, in California - ha giocato nell’ultima stagione con il Besikstas Istanbul facendo registrare 8,7 punti e 3,7 rimbalzi di media a gara in Eurocup. Molto soddisfatto per l'operazione il direttore sportivo dei canturini, Gianluca Berti: "Siamo felici di aver completato la nostra squadra con Darden - ha detto Berti al Corriere dello Sport - Le indicazioni delle prime amichevoli hanno fatto propendere la scelta, ovviamente condivisa con lo staff tecnico, su un giocatore più esperto, con spiccate doti fisiche, difensive e bravo nel gioco senza palla. Tremmell è complementare con gli altri esterni del roster e ci permette di prediligere equilibrio e difesa ad aspetti prettamente offensivi". Nel frattempo anche la Openjobmetis mette a segno un colpo importante che va a rafforzare il roster a disposizione di coach Moretti. La società lombarda ha infatti trovato un accordo per un anno con Massimo Bulleri, che va così ad aumentare il tasso di esperienza nazionale e internazionale del team. "Con il suo arrivo in squadra aggiungiamo non solo un giocatore esperto che ci potrà aiutare dentro e fuori dal campo, ma anche una persona ricca di valori umani", ha detto coach Moretti una volta ufficializzato l'ingaggio di Bulleri. Ed è lo stesso ex Olimpia Milano ad esternare tutta la sua soddisfazione per la conclusione della trattativa: "Da parte mia c’è massima disponibilità per quelle che saranno le richieste di allenatore e società. Ringrazio tutti per questa nuova opportunità che mi viene data". Nello scorso campionato Bulleri ha vestito la canotta di Ferentino in Serie A2 con cui ha totalizzato 6,5 punti in 17 minuti di media con 1,5 assist.
Articolo Precedente
"Pazzo" Iverson, dimenticato in albergo il trofeo della Hall of Fame!
Articolo Successivo
Cantù, la neo Presidente: "Grande onore ma anche grande responsabilità"