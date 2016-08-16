Serie A, mercato: Fesenko alla Sidigas, Caserta prende Sosa e Watt

Mentre tutti i riflettori sono puntati sulle Olimpiadi di Rio 2016,per cercare di arrivare alla prima partita di campionato nelle migliori condizioni possibili e con tutte le zone del campo coperte dai giusti innesti. Gran colpo per la Sidigas Avellino: con Riccardo Cervi tornato alla Grissin Bon,, nella passata stagione a Cantù. Il lungo ucraino ha esordito in Serie A l'anno scorso proprio con la formazione canturina, viaggiando a una media di 12,8 punti e 8,7 rimbalzi con il 67% al tiro. Con questo acquisto, il roster degli avellinesi è quasi al completo. La Sidigas, per chiudere il cerchio, è alla ricerca di un'ala piccola:, volto noto in Europa per le sue esperienze in Turchia e in Francia. Grande felicità a Pistoia: con l'ingaggio della guardia di Philadelphia Corey Hawkins, la squadra toscana riesce a chiudere il roster prima di Ferragosto per la prima volta nella sua storia in Serie A.: numeri che gli sono valsi la chiamata di Golden State Warriors per la Summer League Nba. Continua a stupire la JuveCaserta,Il primo ha molta esperienza alle spalle, con diversi campionati disputati anche in Italia; Watt proviene dall'Ironi Nes-Ziona (Israele), dove era arrivato a marzo dall'Alba Berlino.Il lungo statunitense ha vestito la casacca della Virtus Roma nella stagione appena conclusa, totalizzando 15,5 punti e 7,2 rimbalzi di media a match. “Craig è giocatore di grande esperienza e conoscenza del gioco,– commenta il Direttore Sportivo della Pallacanestro Cantù,– Le sue caratteristiche tecniche si complementano con quelle di Johnson e Lawal per garantire una maggiore versatilità al nostro pacchetto lunghi”.