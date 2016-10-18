Serie A, posticipo: prima gioia per Capo d'Orlando, Torino ko (90-77)

Gli obiettivi iniziali erano piuttosto differenti:dopo due sconfitte nei primi due match, mentreche inseguono la solitaria Olimpia Milano (unica a punteggio pieno). La motivazione dei padroni di casa è stata senza dubbio superiore:, per una gara che non è stata praticamente mai in discussione. Torino non riesce nemmeno questa volta ad avere la meglio sull'Orlandina: la sconfitta di ieri sera ècontro la Betaland. I locali giocano un ottimo match,, nominato poi MVP con i suoi 24 punti. La Fiat è riuscita a mandare in doppia cifra ben quattro uomini (bene DJ White, Washington e Wright) ma a fare la differenza: solo 18 per gli ospiti, contro i 35 della Betaland. Già nel primo quarto si intuisce che la partita non lesinerà emozioni: si parte con Capo d'Orlando avanti di 6, ma ben presto raggiunta e superata da Torino, che chiude avanti di 3 lunghezze i primi 10'., e va a conquistarsi un largo vantaggio (48-39 all'intervallo) sostenuta da Fitipaldo e Stojanovic. Anche nella ripresa Capo d'Orlando spinge sull'acceleratore:. Torino ha una reazione d'orgoglio, e sospinta da Alibegovic prova a rifarsi sotto (62-55 sul finire del terzo quarto). Negli ultimi 10' la Fiat prova il tutto per tutto per riagguantare l'Orlandina, che però è attenta a non far avvicinare troppo gli ospiti (grazie soprattutto alla vena realizzativa di Fitipaldo).: il canestro di Archie spediva Capo d'Orlando a +9 e spegneva ogni velleità di rimonta degli uomini di coach Vitucci.: vince Capo d'Orlando, la Fiat tenterà di riscattarsi domenica prossima in casa contro Cremona.