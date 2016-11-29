Serie A, i top players della nona giornata: Holloway Mvp, Vitali re degli assist

Ecco i top players dello scorso turno di campionato, che vedono prevalere su tutti Tu Holloway che ha ottenuto 42 punti di valutazione.

Fra i top della nona giornata di serie A di basket,dellanon poteva di certo mancare. Il talento del quintetto di coach Pancotto, ha avuto il merito di sapersi caricare sulle spalle la propria squadra nei momenti topici del successo contro la Dinamo Sassari. Il play americano ha messo a segno bennei 33 minuti di gioco, fallendo un solo tentativo su nove dal campo, con 2/2 dall'arco e 9 su 9 dai tiri liberi. Una valutazione di 42 quella di Holloway, condita dal canestro vincente, con la penetrazione da manuale nei secondo finali che è valsa la seconda vittoria della Vanoli in campionato. Il leader sotto le plance, della nona giornata, è sicuramenteIl centro lagunare ha catturato bensuperando il record personale di 14 di due stagioni fa. Grazie al suo apporto sotto canestro, Peric ha contribuito in modo determinante al successo di Venezia contro la rivelazione Caserta, mai doma. Il leader di giornata per quanto concerne i punti realizzati, ècapace di mettere a segno 38 punti che rappresenta il secondo score di stagione dietro ai 43 punti realizzati da Petteway (Pistoia) nell'ottava giornata. I 38 punti di Sosa non sono però il suo miglior bottino di sempre in serie A. Nella scorsa stagione fu capace di metterne a referto 40 con la maglia di Sassari nella sfida contro Varese.Il top player degli assist è, che ha distribuito magistralmente palloni vincenti ai suoi compagni nella sfida vinta in casa da Brescia contro Reggio Emilia. Con i suoi 14 assist, Vitali ha eguagliato il record di stagione detenuto da Fitipaldo. Vitali è anche leader nella classifica degli assist con 65, davanti proprio a Fitipaldo.