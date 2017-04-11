Serie A, Trento corre ai ripari: ingaggiato Shavon Shields

Probabilmente avrà influito anche la sconfitta interna nell'ultimo turno di campionato contro la Dinamo Sassari,al quarto posto della graduatoria a quota 30, ma era piuttosto scontato che l'Aquila Trento corresse ai ripari. Troppo pesantiper poter pensare di andare avanti senza completare il roster, anche in vista di una post-season dove gli atleti trentini vorranno certamente ben figurare. Ecco perchè la Dolomiti si è cautelata,. L'ala americana, prelevata dai tedeschi del Francoforte, era considerata la prima scelta per Buscaglia e la dirigenza. Shields si è detto tifoso degli Oklahoma Thunder, e ha confessato di avere due idoli:"Ho scelto di cogliere l’opportunità di finire questa stagione a Trento perché so che si tratta di una grande organizzazione, e ho voglia di dare il mio contributo- ha detto il nuovo acquisto in conferenza stampa - Conosco molti dei giocatori bianconeri: nella Big Ten ho affrontato da avversari i vari Craft, Hogue, Marble, e da ragazzino ho sentito parlare pure di Sutton quando lui era a Kansas State University". Molto soddisfatto per la riuscita dell'operazione il general manager dell'Aquila Trento,"Si tratta di un giocatore versatile, di grande potenziale, che nonostante sia al suo primo anno di professionismoConsiderate le sue qualità, unite alla sua capacità di saper fare tante cose diverse e ad un atteggiamento perfetto per il nostro club - conclude Trainotti - è stata da subitoper gestire una situazione che, avendo noi esaurito i visti per la stagione, era davvero complicata".