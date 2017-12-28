Home LegaBasket Sidigas Avellino-Capo d'Orlando 97-69: gli irpini asfaltano i siciliani, mai in partita

Sidigas Avellino-Capo d'Orlando 97-69: gli irpini asfaltano i siciliani, mai in partita

di Redazione 28/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Sidigas Avellino supera Capo d'Orlando nettamente, chiudendo in bellezza il 2017. I siciliani mai in partita. La Sidigas Avellino manda in archivio il 2017 con il successo largo contro Capo d'Orlando nel monday night di serie A1, vincendo per 97-69. Con questa vittoria, gli irpini si piazzano al secondo posto in classifica in condominio con l'Olimpia Milano che ha sconfitto Brescia nell'anticipo di Santo Stefano. Un match mai in discussione, con i padroni di casa in grado di spiccare il volo già nei primissimi minuti e di mantenere il vantaggio senza troppi patemi d'animo fino alla sirena conclusiva. Due triple di Ercole e Filloy aprono le danze per la Sidigas Avellino che mette subito in chiaro le cose contro la squadra siciliana. Un break di 10-0 per gli irpini consente agli uomini di Sacripanti di allungare fino al 22-9, chiudendo poi la prima frazione avanti di 9 punti sul 27-18. I padroni di casa proseguono a tirare con precisione chirurgica nel secondo quarto che si chiude sul 52-34 con Scrubb e Rich che mettono dentro i canestri da fuori che annichiliscono ogni velleità di rimonta degli ospiti, trascinati dai soli Alibegovic e Kulbolka, gli unici a provare a limitare il gap. Anche nel terzo quarto, la Sidigas Avellino gioca sul velluto gestendo il vantaggio senza faticare troppo. La terza frazione si chiude con gli irpini avanti di 20 punti sul 72-52. L'ultima frazione è una passerella per la squadra di Sacripanti ancora a segno con le tre triple, due di Zerini ed una di Filloy e le penetrazioni dell'ex Fitipaldo che valgono un nuovo break di 13-0. Finisce 97-69, con un gap umiliante di 28 punti per i siciliani, scesi sul parquet con la testa altrove. Avellino: Rich 20, Filloy 18, Leunen 12. Capo d'Orlando:Kulboka 14, Wojciechowski 11, Delas 10.