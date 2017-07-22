Home LegaBasket Sky sarà la tv dell'Europeo Fiba 2017: l'evento sarà coperto con 180 ore di diretta

di Redazione 22/07/2017

Sky seguirà in modo capillare tutti gli eventi legati all'Italbasket, ma darà ampio spazio anche alle altre gare dei quattro gironi. Ancora una volta, Sky si conferma la tv del basket per eccellenza. Sarà proprio la rete televisiva di Murdoch a trasmettere in esclusiva gli europei di basket maschile che prenderanno il via il 31 agosto e che si concluderanno a metà settembre. Ovviamente, verrà seguita con grande attenzione l'avventura dell'Italbasket di Ettore Messina, inclusa nel gruppo B con Germania, Georgia, Lituania, Israele e Ucraina, in un girone tutt'altro che agevole. Tutte le gare degli azzurri si giocheranno a Tel Aviv. Gli altri gironi si disputeranno ad Istanbul, a Helsinki e a Cluj, poi il torneo proseguirà esclusivamente ad Istanbul. Le squadre che prenderanno parte al torneo saranno in tutto 24, divise in 4 gironi da 6 squadre. In tutto le partite del torneo saranno 76 e vedranno piena copertura da parte della tv di Murdoch con 180 ore di diretta. Come sempre sarà il telecronista, Flavio Tranquillo, a commentare live la diretta delle gare degli azzurri, coadiuvato dal commento tecnico di Davide Pessina. Ma non solo dirette. Su Sky andranno in onda anche approfondimenti, video e repliche per rendere l'europeo Fiba 2017 ancora più entusiasmante per i milioni di appassionati italiani di pallacanestro. Ecco il calendario degli eventi: 31 agosto: ore 20.30 ITALIA-Israele Sky Sport 2 HD 2 settembre: ore 17.30 ITALIA-Ucraina Sky Sport 2 HD 3 settembre: ore 17.30 ITALIA-Lituania Sky Sport 2 HD 5 settembre: ore 17.30 ITALIA-Germania Sky Sport 2 HD 6 settembre: ore 16.30 ITALIA-Georgia Sky Sport 2 HD