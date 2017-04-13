Tegola sulla Betaland Capo d'Orlando, si ferma Archie per un guaio al menisco: infortuni per Fesenko e Acker

Dominique Archie potrebbe saltare le prime gare dei playoff della Betaland Capo d'Orlando, appiedato da un guaio al menisco per il quale è stato operato.

Infortunio 'eccellente' per la, che dovrà rinunciare aper quasi un mese a causa di un guaio di natura articolare. Il giocatore statunitense del sodalizio siciliano è stato sottoposto ad un intervento al menisco laterale del ginocchio per riparare una lesione subita nel corso del match che la Betaland Capo D'Orlando ha perso a Pistoia la scorsa domenica. I tempi di recupero stimati sono circa 20-25 giorni. L'atleta della squadra siciliana potrebbe saltare le prime fasi dei playoff, ai quali l'Orlandina potrebbe prendere parte in ragione di una classifica davvero eccellente che la vede occupare il settimo posto. Un risultato ben al di sopra delle più rosee aspettative, per una delle squadre rivelazione della stagione. Proprio Dominique Archie è stato uno dei pilastri portanti della squadra allenata daBrutte notizie dall'infermeria giungono anche dallache ha comunicato che il giocatore, nella tarda serata di ieri si è dovuto sottoporre a visita specialistica per un guaio al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Adesso per il giocatore irpino si profila uno stop di almeno due settimane, nelle quali dovrà svolgere un lavoro differenziato nel quale sarà seguito dal preparatore atletico Silvio Barnabà e dai fisioterapisti Pino Calò e Salvatore Petruzzi. Poi verrà valutata la situazione per stabilire come dovrà proseguire il lavoro del cestista della Sidigas Avellino. Anchedella Pallacanestro Cantù ha riportato una lesione muscolare di primo grado al soleo del ginocchio destro che lo costringerà a rimanere a riposo per almeno 20 giorni. Lo ha comunicato la stessa società canturina con una nota ufficiale.