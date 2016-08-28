Treviso piange il suo supertifoso: "Grazie per essere stato uno di noi"

Cosa sarebbe una squadra di calcio senza la sua 'curva' o un team di basket senza il suo palazzetto gremito e il settore caldo pronto a sostenere i suoi beniamini fino alla fine? Probabilmente non sarebbe la stessa cosa. Per questo, quando scompare una persona che ha dedicato tanto ai colori della propria squadra del cuore, è giusto che lo si omaggi a dovere., supertifoso del team biancazzurro che gioca nel campionato di A2. Durigon era uno dei tifosi più conosciuti e amati, come sottolinea il quotidiano on-line Treviso Today:Ha perso la sua battaglia contro un male incurabile: solo a marzo di quest'anno era diventato papà di Giovanni. Era conosciutissimo in città per la sua grande passione per la palla a spicchi ed in particolare per il Treviso Basket. I suoi compagni di curva, appartenenti al gruppo "I fioi dea Sud", hanno voluto salutare Alessandro con un messaggio che stringe il cuore: "A volte, come già successo in passato,, troppo spesso crudele - scrivono gli appartenenti al gruppo "I fioi dea Sud" - Ale ci ha sempre sostenuto con entusiasmo, fin dagli inizi,Grazie per essere stato uno di noi!". Alessandro era sempre presente al PalaVerde e talvolta anche in trasferta: inoltre, con il Treviso Basket impegnato su altri parquet, non mancava mai diche aveva fatto installare nella sua birreria a Volpago del Montello.