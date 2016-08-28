Treviso piange il suo supertifoso: "Grazie per essere stato uno di noi"
di Redazione
28/08/2016
Cosa sarebbe lo sport, qualsiasi sport senza i propri tifosi? Cosa sarebbe una squadra di calcio senza la sua 'curva' o un team di basket senza il suo palazzetto gremito e il settore caldo pronto a sostenere i suoi beniamini fino alla fine? Probabilmente non sarebbe la stessa cosa. Per questo, quando scompare una persona che ha dedicato tanto ai colori della propria squadra del cuore, è giusto che lo si omaggi a dovere. E' quello che sta facendo il mondo del basket trevigiano, sconvolto dalla morte di Alessandro Durigon, supertifoso del team biancazzurro che gioca nel campionato di A2. Durigon era uno dei tifosi più conosciuti e amati, come sottolinea il quotidiano on-line Treviso Today: faceva parte del gruppo "I fioi dea Sud" ed era gestore della birreria Aldamida's a Volpago del Montello. Ha perso la sua battaglia contro un male incurabile: solo a marzo di quest'anno era diventato papà di Giovanni. Era conosciutissimo in città per la sua grande passione per la palla a spicchi ed in particolare per il Treviso Basket. I suoi compagni di curva, appartenenti al gruppo "I fioi dea Sud", hanno voluto salutare Alessandro con un messaggio che stringe il cuore: "A volte, come già successo in passato, ci si chiede se ci sia una sorta di giustizia in questo mondo, troppo spesso crudele - scrivono gli appartenenti al gruppo "I fioi dea Sud" - Ale ci ha sempre sostenuto con entusiasmo, fin dagli inizi, fornendoci ogni aiuto per fare in modo che la passione per il basket non finisse. Grazie per essere stato uno di noi!". Alessandro era sempre presente al PalaVerde e talvolta anche in trasferta: inoltre, con il Treviso Basket impegnato su altri parquet, non mancava mai di trasmettere il match su un maxischermo che aveva fatto installare nella sua birreria a Volpago del Montello.
