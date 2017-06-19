Venezia-Trento, De Raffaele: "Grande carattere". Buscaglia: "Possiamo ancora farcela"

A cinque minuti dal termine in pochi all'interno del PalaTaliercio pensavano che il finale sarebbe stato questo.con il match point da giocare tra le mura amiche. Chissà, magari è stata proprio la convinzione di essere arrivati a pochi metri dal traguardo a 'fregare' la truppa di coach Buscaglia, che da quel momento in poi si è come dissolta. Al tempo stesso, la Reyer ha cominciato a credere in una rimonta che pareva impossibile. Secondo dopo secondo, sospinta dalla passione del proprio pubblico,Ma lo sforzo sembrava insufficiente: Trento era ancora davanti di un punto, con l'ultimo possesso nelle mani di Bramos.Venezia vola sul 3-2 e va a Trento per giocarsi il primo match ball scudetto. "La super giocata alla fine è arrivatache abbiamo messo in campo davanti alla grande prestazione di Trento - ha detto coach De Raffaele ai microfoni di Rai Sport - un carattere che ci ha contraddistinto per tutta la stagione". La prestazione della Reyer non è stata memorabile dal punto di vista 'estetico', ma l'allenatore veneziano non se ne cura: "Non ce ne frega niente - sintetizza De Raffaele -All'ottava partita contro di loro la sfida si risolve sui dettagli, non c'è più da scoprire niente". Buscaglia prova a comprendere i motivi del blackout che ha colpito i suoi uomini negli ultimi 5'. "Abbiamo giocato poco il pallone,, semplici esecuzioni di gioco, dando loro ripartenze, dando loro più fiducia - ha detto il coach dell'Aquila Trento - Non sono né arrabbiato, né deluso: sto pensando come resettare per gara 6, c'è un'altra partita e la giocheremo per vincere".