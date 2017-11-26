Home LegaBasket Verso Italia-Croazia: i convocati di coach Sacchetti per la sfida di lunedì

Verso Italia-Croazia: i convocati di coach Sacchetti per la sfida di lunedì

di Redazione 26/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco la lista dei convocati predisposta da Meo Sacchetti in vista di Croazia-Italia valida per le qualificazione ai mondiali in Cina. Croazia-Italia è già alle porte, non ci sarà nemmeno il tempo di metabolizzare il successo contro la Romania ed è già vigilia della partita più complicata del girone. I croati provengono dalla sconfitta rimediata ad Almere contro i Paesi Bassi (68-61), un esito a sorpresa di questa prima tornata di gare. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 2 a partire dalle ore 18. La Croazia ospiterà il match a Zagabria, una città in cui tutto parla di basket. 'Ho visto la partita tra Paesi Bassi e Croazia – ha dichiarato Sacchetti alla viglia della sfida – e devo dire che i padroni di casa hanno giocato un basket molto fisico e intenso non lasciando spazi ai croati. Domani vorranno rifarsi e il fatto di giocare in trasferta in un’arena come questa è di per sé un ostacolo. Non dovremo avere amnesie e non dovremo dare nulla per scontato. In caso contrario incapperemmo di nuovo negli stessi errori visti contro la Romania. La mia squadra ideale dovrà essere sfrontata e con la voglia di tuffarsi su ogni pallone. E poi vorrei che i miei giocatori trasmettessero all’esterno l’amore per questa Maglia, lo stesso che ho visto nei tanti bambini che sono venuti a vederci a Torino'. Nei 12 convocati per la sfida contro la Croazia c'è anche Brian Sacchetti (unico cambio al posto di Antonio Iannuzzi), figlio del CT Meo che contro la Romania è rimasto in tribuna.“E’ strano – dichiara Brian – giocare in Nazionale e avere mio padre sulla panchina. Eravamo insieme a Sassari e nonostante le grandi soddisfazioni che ci siamo tolti avere entrambi questa maglia addosso è davvero una cosa diversa. Una grande emozione. E pensare che quando mia madre mi ha chiamato per dirmi che papà era stato nominato CT Azzurro neanche volevo crederle”. Ecco la lista dei 12 convocati dal CT Sacchetti per Croazia-Italia Amedeo Della Valle (1993, 194, P/G, Grissin Bon Reggio Emilia) Simone Fontecchio (1995, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano) Pietro Aradori (1988, 196, G, Segafredo Virtus Bologna) Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Segafredo Virtus Bologna) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia) Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia) Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino) Andrea Crosariol (1984, 212, C, Red October Cantù) Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) Christian Charles Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù) Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari) Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)