Virtus Bologna, domani la sfida contro Pesaro. Aradori: "Dobbiamo lavorare molto"

di Redazione 13/10/2017

Si respira aria buona in casa Virtus Bologna. La netta vittoria contro Capo d'Orlando ha sottolineato una volta di più il grande valore del roster a disposizione di coach Ramagli. Una qualità emersa già nella prima giornata, quando le "V nere" hanno sfiorato il colpaccio addirittura in casa dei vicecampioni d'Italia dell'Aquila Trento, squadra rivelazione della scorsa stagione. Ecco perchè la Virtus può e deve puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Ma bisognerà restare umili e mantenere sempre alta la concentrazione, come ripetono spesso giocatori e allenatore. La terza giornata propone un incrocio che può essere definito 'romantico': domani, alle ore 20:45, i bolognesi saranno impegnati sul parquet dell'Adriatic Arena contro la Vuelle Pesaro, per una sfida che lascia spazio a tantissimi ricordi per entrambe le tifoserie. A Pesaro la Virtus sarà sostenuta da molti tifosi, che faranno sentire tutto il loro calore ad un team che dovrà probabilmente rinunciare a Stefano Gentile, mentre Klaudio Ndoja giocherà con una maschera protettiva. Nel frattempo, la società continua a sondare il mercato alla ricerca di un numero 4 che andrebbe a completare il roster. In queste ore che accompagnano la vigilia del match contro Pesaro, Pietro Aradori ha concesso un'intervista al Corriere di Bologna. L'ex reggiano parla della sua nuova esperienza con la casacca delle "V nere", sottolineando di trovarsi molto bene nella città felsinea. "Sto imparando a conoscere il mondo Virtus, so quanto valga questo club per la città - ha detto Aradori - Ci sono entrato dentro e sto vivendo sulla mia pelle questo inizio di un lungo percorso". Quando gli viene chiesto se la Virtus può diventare una grande squadra, l'ex Grissin Bon non ha dubbi: "Sì, anche se abbiamo ancora molto da lavorare. A Trento per 35 minuti siamo stati in campo ottimamente, è quella la strada da seguire in futuro".