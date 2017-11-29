Home LegaBasket Virtus Bologna, salta Daye: si lavora per Kelly e La Torre

di Redazione 29/11/2017

Il matrimonio tra la Virtus Bologna e Austin Daye non s'ha da fare: sembra infatti definitivamente saltato l'accordo tra le "V nere" e il giocatore statunitense. Il presidente Bucci è stato fin troppo chiaro: "E’ un buon giocatore che non è quello che serve alla nostra squadra - ha detto il numero uno della Virtus alla trasmissione "Basketland" - Ci serve un giocatore che faccia il quattro con Ndoja, che sia veloce, saltatore, che prenda tiri in attacco e che difenda. Serve un giocatore adatto alla Virtus". Ecco perchè la società virtussina ha già virato su altri obiettivi. In particolare, l'interesse del team bolognese si sta concentrando sull'ala americana Ryan Kelly, che attualmente veste la casacca del Siviglia, in Spagna. Al momento, Kelly vanta uno score stagionale 14.4 punti a partita e 6.4 rimbalzi: il giocatore ha un curriculum di tutto rispetto, con esperienze in NBA tra le fila degli Atlanta Hawks e dei Los Angeles Lakers. Ma non c'è solo Kelly nel mirino della Virtus. Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce che vorrebbe le "V nere" vicine ad Andrea La Torre, che non sembra proprio riuscire a ritagliarsi uno spazio nei piani di coach Pianigiani. Il suo arrivo, oltre a rinforzare il roster e a fornire a coach Ramagli il tassello giusto, permetterebbe a Rosselli di liberarsi senza cambiare città: l'italiano dovrebbe infatti approdare alla Fortitudo. A proposito dei 'cugini': la sconfitta clamorosa contro Ravenna fa ancora male, in particolar modo per come è maturata. Una rimonta incredibile (da -18) quando la "Effe" sembrava in totale controllo. La notizia del probabile arrivo di Rosselli ha ridato un pò di buonumore alla squadra e all'ambiente, che ora si prepara alla prossima sfida contro Treviso: l'obiettivo è dimenticare il recente ko e riscattarsi subito contro una rivale per la promozione nella massima serie.