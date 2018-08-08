Calciomercato, quali le prossime mosse per la Juventus?
di Redazione
08/08/2018
Oramai, meno di dieci giorni ci separano dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato, oltre che dall’inizio della nuova stagione di Serie A. Nelle ultime settimane, soprattutto in relazione al campionato nostrano, abbiamo assistito ad una serie di botti a dir poco clamorosi. Inevitabilmente, quello con maggior risalto mediatico è stato l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un colpo straordinario che, come reazione a catena, ha avuto l’effetto di veder partire Gonzalo Higuain, destinazione Milan. Una maxi operazione, quest’ultima, che ha visto protagonisti anche Mattia Caldara e Leonardo Bonucci: il primo, appena giunto alla corte della Vecchia Signora, è stato girato definitivamente ai rossoneri, mentre il secondo ha fatto ritorno all’ombra della Mole. La Juventus, tuttavia, pur dall’alto di tutti questi movimenti, in un mercato che ha già visto arrivare, tra gli altri, anche Mattia Perin, Joao Cancelo e Emre Can, potrebbe non aver ancora chiuso. Anzitutto, ballano alcune questioni circa il mercato in uscita: dopo aver piazzato Higuain, cedendo contestualmente Caldara, anhe Pjaca ha salutato, almeno per il momento. Il talentuoso attaccante croato, infatti, è stato girato alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un altro sul passo d’addio, inoltre, sarebbe Stefano Sturaro: il mediano, oramai definitivamente chiuso nel centrocampo bianconero, ha diverse richieste. La più concreta pare essere quella del Genoa, che vorrebbe concretizzare un ulteriore ritorno in prestito. Altre trattative in uscita, per la Juventus, saranno quelle circa i giovani Favilli e Kean: il primo, messosi in risalto nella tournee americana, sembra da tempo destinato al già citato Genoa. Il secondo, invece, che ha molto mercato, è che è stato tra le note liete della Nazionale Azzurra presso il recente Campionato Europeo Under 19, potrebbe farsi le ossa al Parma. A quel punto, con le conferme praticamente certe di Daniele Rugani e di Miralem Pjanic (che fino a qualche settimana fa sembravano destinati all’addio), si cercherà di ragionare su un ultimo, possibile colpo in entrata: i sogni ovviamente riguardano il centrocampo, e portano i nomi di Paul Pogba e di Sergej Milinkovic-Savic.
