A Villar Perosa la nuova Juventus è già spaziale
di Redazione
13/08/2018
Pochi giorni oramai ci separano dalla conclusione della sessione estiva di calciomercato. Ma, soprattutto, pochi giorni ci separano dall’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica. La Serie A ripartirà sabato 18 agosto, e ripartirà esattamente da dove l’avevamo lasciata: dalla Juventus campione d’Italia, che aprirà le danze nel primissimo anticipo contro il Chievo Verona. Una Juventus che, pur essendo reduce da un dominio di sette anni nel Belpaese, non è mai sembrata così forte e temibile. D’altro canto, è trascorso poco più di un mese da quel 10 luglio che, inevitabilmente, ha stravolto per sempre il mondo bianconero, rappresentando una sorta di spartiacque: tale è l’effetto che Cristiano Ronaldo, il campione dei campioni, ha scatenato non soltanto nella Torino calcistica, ma nello sport italiano in generale. E così, l’attesa per l’ultima amichevole estiva della Juventus, che di fatto segnava anche l’esordio non ufficiale di CR7 in bianconero, era talmente palpabile da sembrare si potesse toccare. Aspettative che, nel tradizionale appuntamento di Villar Perosa, contro i ragazzi della primavera, non hanno tradito. Come non ha tradito il fenomeno portoghese, capace, proprio lui, di aprire le danze, e al minuto 7: 7, come quel numero oramai leggendario che da anni porta sulla propria schiena, manco fosse una sceneggiatura già scritta in partenza. Ma è stata tutta la Juventus in generale a impressionare, e a dare il sentore che, probabilmente, mai come quest’anno le prospettive di un trionfo europeo saranno così rosee. Con un Douglas Costa già capace di far ammattire gli avversari, un Dybala letale finalizzatore, ed una squadra infarcita di qualità e risorse infinite. In un pomeriggio in cui persino la stella di Leonardo Bonucci, il figliol prodigo riaccolto nella sua vecchia casa, torna a risplendere. Di seguito, dunque, ecco il video con gli highlights del match, terminato 5 – 0 e conclusosi, di fatto, con la tradizionale invasione di campo da parte dei tifosi. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=cWHWipkuXks[/embed]
Articolo Precedente
Inter, ormai è quasi sfumata la pista Modric
Articolo Successivo
Calciomercato, quali le prossime mosse per la Juventus?