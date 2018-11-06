Champions, quarto turno per Juventus, Inter, Napoli e Roma
di Redazione
06/11/2018
Anche l’undicesima giornata del campionato di Serie A è oramai alle nostre spalle, mentre si affaccia la finestra europea della Champions League. Dopo le fatiche del torneo italiano, dunque, le nostre Juventus, Inter, Napoli e Roma cercheranno di tornare protagoniste anche nel massimo torneo continentale, in una manifestazione nella quale, effettivamente, fin qui hanno ben figurato. La Vecchia Signora, infatti, con tre vittorie su tre ha già ipotecato gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, per i quali adesso è solo a un passo. Anche i nerazzurri sono vicinissimi all’obiettivo, in un girone che, peraltro, alla vigilia era considerato particolarmente ostico per la banda di Spalletti. Bene anche gli uomini di Ancelotti, che al momento stanno virtualmente eliminando i favoritissimi del Paris Saint Germain. Diversamente dal campionato, in questa Champions anche i capitolini non stanno avendo grossi problemi, e guidano il loro gruppo insieme al Real Madrid. Le prime a scendere in campo, questo martedì 6 novembre, saranno il Napoli e l’ Inter. I partenopei, per non vanificare quanto di buon fatto fino a questo momento nel girone di ferro del torneo, devono assolutamente fare risultato contro il Paris Saint Germain: uscire indenni da questa sfida significherebbe compiere un ulteriore passo verso gli ottavi di finale proprio ai danni dei francesi, e la spinta del San Paolo rappresenterà di certo un valore aggiunto. Dopo essere stati sconfitti all’andata, invece, i nerazzurri auspicano di poter far meglio contro il Barcellona al San Siro: l’obiettivo dei quarti è molto vicino, da qui in poi non si potrà sbagliare nulla. La Juventus invece ha praticamente in tasca il passaggio al turno successivo: forte di tre vittorie convincenti in questa Champions League, la qualificazione potrebbe arrivare già mercoledì sera. Contro il Manchester United, infatti, sarà necessario un semplice pareggio. Insieme alla Juventus, ci sarà anche la Roma: per i giallorossi la sfida contro il CSKA Mosca potrebbe essere decisiva per il passaggio.
