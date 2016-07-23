Clamoroso Higuain, presa casa a Torino?

La notizia ha a dir poco del clamoroso, e, qualora dovesse venire confermata, segnerebbe il punto di svolta nella trattativa che sta facendo tremare i tifosi del Napoli e, contemporaneamente, sta facendo sognare i sostenitori della Juventus. Gonzalo Higuain, infatti, sarebbe ancora più vicino a vestire la casacca bianconera in vista della prossima stagione. Già da diverso tempo, ormai, circola con sempre più forza e concretezza la possibilità che Higuain lasci l’ombra del Vesuvio per accasarsi sotto la Mole. Tuttavia, come riportano diverse testate anche piuttosto autorevoli, sembra che il giocatore abbia addirittura già preso casa a Torino. Una notizia a dir poco clamorosa: il bomber argentino, infatti, avrebbe già firmato un contratto di affitto, e addirittura se vocifera che il padrone dell’alloggio, tifoso della Juventus, sarebbe riuscito ad ottenere due abbonamenti per lo Juventus Stadium in vista della prossima stagione. Al momento viene davvero difficile credere ad una notizia simile, ma le fonti sembrano più che attendibili. E, qualora dovessero trovare riscontri ufficiali, significherebbe che i giochi sarebbero già fatti. Diversi addetti ai lavori, d’altro canto, sostengono che la Juventus stia cercando di chiudere la cosa nel più breve tempo possibile, per evitare al giocatore di dover raggiungere il ritiro di Dimaro lunedì 25 luglio. Insomma, per come stanno adesso le cose, le prossime ore potrebbero essere già decisive. Staremo a vedere cosa accadrà.