Sicurezza, Kobe Bryant costretto ad annullare la tappa parigina

"Misure di sicurezza". Con questa motivazioneprevista per questo fine settimana. Il campionissimo NBA è in Europa per il suo, e avrebbe dovuto recarsi a Parigi sabato e domenica, dopo la tappa di ieri ad Amsterdam e quella odierna a Milano. E' stata la, sponsor del tour, a confermare l'annullamento in un breve comunicato stampa. La leggenda deinon andrà a Parigi a causa del contesto attuale che non può garantire la massima sicurezza per l'evento. Non a caso,. Alcuni di questi, infatti, non presentano "garanzie soddisfacenti di sicurezza": tra questi, "la pedonalizzazione degli Champs-Elysees", il "cinema all'aperto", in programma sempre questo weekend a Parigi, in contemporanea con la visita di Kobe Bryant. Intanto, la stella NBA - che ha annunciato nel corso della scorsa stagione il ritiro dal basket giocato - si trova a Milano, dove stamane ha tenuto una conferenza stampa - in lingua italiana - presso la sede milanese di. Una buona occasione per parlare di molte cose: in particolare,, soffermandosi anche su ciò che potrà fare per l’Italia del basket. “– ha detto Kobe – quando ero piccolo e cominciai a giocare a basket. E’ una questione di concentrazione assoluta; anche quando ti trovi a dover affrontare un canestro difficile, non molli e tiri”. Bryant ha svelato. "Dobbiamo cominciare dai giovani, il futuro dell’Italia e del suo basket comincia da lì – spiega il campionissimo NBA –, con l’attenzione ai dettagli. E così cresceranno forti e anche il basket italiano sarà più forte, anche di quando giocava mio padre”.