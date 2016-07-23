Europeo Under 20, Italia-Turchia 72-83: gli azzurrini dicono addio al sogno

Il sogno azzurro si interrompe ai quarti di finale.Sul parquet dello Stadio del Ghiaccio di Helsinki, gli azzurrini escono sconfitti 83-72 e salutano la competizione. L'Italia ci ha messo il cuore per tentare di bissare quelle semifinali raggiunte tre anni fa a Tallinn (dove poi conquistammo l'oro, ndr)., dato che si è dimostrata superiore a Flaccadori e compagni. I turchi incontreranno in semifinale la vincente di Lituania-Repubblica Ceca. Gli azzurrini erano partiti male, disputando un brutto girone (due sconfitte contro Svezia e Repubblica Ceca, una sola vittoria contro il Belgio), ma agli ottavi avevano illuso un pò tutti grazie alla convincente vittoria contro la forte Serbia.(MVP del match, 24 punti), e un pò troppo tesi i ragazzi di Sacripanti, a cui non è bastata l'ennesima grande prova di Flaccadori (17 punti per lui). Una tensione che si avverte già nel primo quarto:, mentre la Turchia segna a raffica e vola facilmente a +17, chiudendo il primo quarto avanti addirittura 26-9. Nel secondo quarto gli azzurrini reagiscono, recuperando compattezza difensiva e fluidità di manovra. I turchi non si fanno impensierire e rispondono colpo su colpo,. Si va all'intervallo con l'Italia ancora sotto di 17 punti, frutto anche di una grande confusione al tiro: la percentuale azzurra è del 30%, troppo poco per preoccupare questa Turchia. Comincia il secondo tempo, ed è lecito aspettarsi qualcosa in più dai nostri ragazzi. Ma sul parquet finlandese c'è solo la Turchia, che demolisce ogni tentativo di rimonta azzurra con un ulteriore parziale shock:Praticamente il match finisce qui. L'ultimo quarto serve solo alle statistiche: Sacripanti capisce che non c'è più niente da fare e regala qualche minuto a chi finora ha giocato meno,. L'Italbasket, nonostante tutto, abbandona il torneo a testa alta, concludendo orgogliosamente il match 72-83.