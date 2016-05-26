Colpaccio Inter, preso Banega
di Redazione
26/05/2016
Il campionato italiano di calcio di Serie A è terminato da pochissimi giorni, ed Euro 2016 non è ancora iniziato. Eppure, è già tempo di calciomercato: pur se la sessione estiva non è ancora ufficialmente iniziata (dovrebbe cominciare, invece, intorno all’1 luglio 2016, per poi concludersi il 31 agosto 2016), alcune squadre vanno già a mettere le mani avanti, nel tentativo di giocare di anticipo e di assicurarsi i primissimi colpi. E così, ecco che, su tutti, colpisce la lungimiranza e la presenza dell’Inter, che ha praticamente annunciato quello che, presumibilmente, sarà il suo pezzo grosso: il centrocampista Ever Banega. Cuore pulsante della metà campo del Siviglia, Ever Banega è un giocatore dalla personalità ormai conclamata, e dalla caratura internazionale. L’argentino, classe ’88, ha speso una vita nel campionato spagnolo, militando in squadre prestigiose come Valencia, Atletico Madrid e, ultima in ordine di tempo, Siviglia. Banega è reduce da due grandissimi annate con la casacca rojiblanca, con la quale ha conquistato le ultime due edizioni dell’Europa League. Nel proprio palmarès, inoltre, vanta una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2008, oltre alla vittoria dei Mondiali di Calcio under 20 del 2007 in Canada. L’aspetto migliore della vicenda, è che l’Inter è riuscito a prelevarlo dal Siviglia praticamente a parametro zero, visto che il suo contratto con il club iberico scadrà proprio durante la stagione estiva che sta per arrivare. Insomma, un gran colpo per i neroazzurri: resta solo da vedere se riuscirà ad adeguarsi al campionato italiano.
