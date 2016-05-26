Playoff, gara 5 semifinale: riscatto Reggio, Avellino ko

Fattore campo rispettato, e vantaggio nella serie playoff., quando Avellino riuscì ad imporsi addirittura con 43 punti di vantaggio. Finisce 82-72 per i ragazzi di coach Menetti. La Grissin Bon,(16 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) è ora avanti 3-2 in questa semifinale playoff, e ha già il primo match point a disposizione. Reggio costruisce la vittoria soprattutto nel secondo tempo,e sospingono gli emiliani verso un importante successo. Avellino paga una forte imprecisione nel tiro da 3 (6/23) nonostante buone prove da parte di, che mettono a segno rispettivamente 23 e 21 punti a testa. Nel primo quarto la partita non decolla. Reggio conduce il match, ma gli irpini restano sulla scia. I padroni di casa trovano però un piccolo allungo nel finale. Nel secondo quarto Reggio prova subito a scappare, e ci riesce con 7 punti di Lavrinovic che valgono il +8. Avellino, presa a schiaffi, reagisce e piazza subito un break di 9-0 firmato Ragland-Nunnally:. Il quarto prosegue con un bel testa a testa, ma a chiuderlo avanti di 1 punto è la Grissin Bon (39-38). La gara è tutto fuorchè bella, e gli errori al tiro ne sono una chiara dimostrazione.(Della Valle molto bene) e chiude il terzo 57-50. Nell'ultima frazione la Grissin Bon vuole chiudere il discorso.Gli irpini potrebbero ancora provarci, ma viene fischiato tecnico a coach Sacripanti: Reggio vola a +11 grazie a Kaukenas e alla tripla di Needham. Avellino non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca, e risale prepotentemente a -3 (68-65):ad opera di Polonara e Aradori. Niente rimonta per Avellino, che ora è invece chiamata a ribaltare il punteggio nella serie. Gara 6 sabato alle 20:45 sul parquet avellinese: per Reggio Emilia è già match point,