Playoff, gara 5 semifinale: riscatto Reggio, Avellino ko
di Redazione
26/05/2016
Fattore campo rispettato, e vantaggio nella serie playoff. Reggio Emilia scende in campo determinata e riscatta la batosta in gara 4, quando Avellino riuscì ad imporsi addirittura con 43 punti di vantaggio. Finisce 82-72 per i ragazzi di coach Menetti. La Grissin Bon, con Aradori mattatore (16 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) è ora avanti 3-2 in questa semifinale playoff, e ha già il primo match point a disposizione. Reggio costruisce la vittoria soprattutto nel secondo tempo, quando anche Polonara e Della Valle salgono in cattedra e sospingono gli emiliani verso un importante successo. Avellino paga una forte imprecisione nel tiro da 3 (6/23) nonostante buone prove da parte di Ragland e Nunnally, che mettono a segno rispettivamente 23 e 21 punti a testa. Nel primo quarto la partita non decolla. Reggio conduce il match, ma gli irpini restano sulla scia. I padroni di casa trovano però un piccolo allungo nel finale, grazie alla tripla di Della Valle: 18-13. Nel secondo quarto Reggio prova subito a scappare, e ci riesce con 7 punti di Lavrinovic che valgono il +8. Avellino, presa a schiaffi, reagisce e piazza subito un break di 9-0 firmato Ragland-Nunnally: gli irpini vanno per la prima volta in vantaggio (25-26). Il quarto prosegue con un bel testa a testa, ma a chiuderlo avanti di 1 punto è la Grissin Bon (39-38). La gara è tutto fuorchè bella, e gli errori al tiro ne sono una chiara dimostrazione. Reggio, tuttavia, sembra messa meglio rispetto agli avversari (Della Valle molto bene) e chiude il terzo 57-50. Nell'ultima frazione la Grissin Bon vuole chiudere il discorso. Ragland tiene in partita Avellino: al 36' siamo sul 64-57 per i locali. Gli irpini potrebbero ancora provarci, ma viene fischiato tecnico a coach Sacripanti: Reggio vola a +11 grazie a Kaukenas e alla tripla di Needham. Avellino non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca, e risale prepotentemente a -3 (68-65): ma la Grissin Bon recupera compattezza e infila il break decisivo (14-7) ad opera di Polonara e Aradori. Niente rimonta per Avellino, che ora è invece chiamata a ribaltare il punteggio nella serie. Gara 6 sabato alle 20:45 sul parquet avellinese: per Reggio Emilia è già match point, ma dovrà fare i conti con la bolgia del PalaDelMauro.
Playoff, gara 5 semifinale: Venezia battuta, Milano è sul 3-2
Colpaccio Inter, preso Banega