Serie A, ecco la classifica finale
di Redazione
19/05/2016
Durante lo scorso weekend, finalmente, si è conclusa questa stagione del campionato italiano di calcio di Serie A. Gli ultimi verdetti, quindi, sono stati scritti definitivamente, ad hanno visto il Napoli prevalere sulla Roma nella corsa per il secondo posto, valido per una qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. In Europa League accede direttamente l’Inter, giunta quarta, e la Fiorentina, che però dovrà attendere l’esito della Coppa Italia: in caso di trionfo della Juventus sul Milan, i Viola giungerebbero alla fase a gironi; viceversa, la fase a gironi spetterebbe ai rossoneri, con la squadra toscana costretta ad accontentarsi dei preliminari della seconda competizione europea. Anche il Sassuolo attende il proprio destino con la finale di Coppa Italia, per la quale tiferà la Vecchia Signora: in caso di vittoria per Madama, infatti, il club emiliano avrebbe la possibilità di giocarsi uno storico accesso all’Europa League tramite i preliminari. Inoltre, a retrocedere dalla Serie A sono state Verona e Frosinone, il cui destino era già aritmetico da tempo, ed il Carpi, che all’ultima giornata ha perso lo scontro a distanza contro il Palermo. Andiamo dunque a vedere quella che è la classifica finale del campionato di Serie A 2015-2016:
- Juventus 91
- Napoli 82
- Roma 80
- Inter 67
- Fiorentina 64
- Sassuolo 61
- Milan 57
- Lazio 54
- Chievo 50
- Empoli 46
- Genoa 46
- Torino 45
- Atalanta 45
- Bologna 42
- Sampdoria 40
- Palermo 39
- Udinese 39
- Carpi 38
- Frosinone 31
- Verona 28
