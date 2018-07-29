L’alieno sbarca a Torino: Juve, eccoti Cristiano Ronaldo
di Redazione
29/07/2018
L’era di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ufficialmente iniziata. L’asso portoghese, acquistato poche settimane fa per quello che, secondo gli esperti e gli addetti ai lavori, passerà alla storia come “il colpo del secolo”, è atterrato all’aeroporto di Torino – Caselle alcune ore fa. Da lunedì si unirà invece ad alcuni compagni di squadra, non recatisi alla tournee americana con gli altri giocatori bianconeri, e comincerà ad allenarsi alla Continassa, ove si prevede un vero e proprio boom di presenze tra tifosi e appassionati. L’astronave che portava con sé l’universo di Cristiano Ronaldo è atterrata nel capoluogo piemontese intorno alle 19:25, presso lo scalo dei voli privati dell’aeroporto cittadino. Numerosissimi gli addetti alla sicurezza, rimasti, però, perlopiù inoperosi: i tifosi presentatisi, per la verità una quantità neanche troppo nutrita, nella speranza di avere una foto o un ricordo del campione, hanno potuto solamente ammirarlo da lontano, in compagnia della fidanzata Georgina e dei figli. E se, comprensibilmente, la serata avrà regalato al portoghese alcune ore di riposo e relax, durante la quale potrà godersi la nuova residenza torinese insieme ai familiari, il piatto forte, come dicevamo, inevitabilmente lo si potrà gustare il lunedì pomeriggio. Presso la Continassa, infatti, Cristiano Ronaldo sosterrà il primo allenamento ufficiale insieme ai nuovi compagni, o, perlomeno, a quei pochi che per vari motivi non si sono uniti alla Juventus per le amichevoli americane. Si parla, tuttavia, di un manipolo di elementi di altissimo livello, guidati da alcuni reduci del campionato mondiale di Russia: la coppia in HD Dybala – Higuain (che, con l’addio sempre più probabile del Pipita, potrebbe presto sciogliersi), poi le frecce Cuadrado e Douglas Costa, infine il centrocampista Bentancur.
