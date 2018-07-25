Juventus, effetto Cristiano Ronaldo anche sui social
di Redazione
25/07/2018
Stiamo oramai entrando nelle fasi più calde del calciomercato estivo, che, pochi giorni fa, come sappiamo fin troppo bene, è stato scosso da una vera e propria bomba. La Juventus, al termine di una trattativa clamorosa, ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione, oltre che uno dei migliori di tutti i tempi. Un colpo veramente incredibile, come non si vedeva da parecchio tempo in Serie A: non a caso, molti analisti, esperti, addetti ai lavori e semplici appassionati, hanno già paragonato questo acquisto a quelli, anch’essi storici, che portarono Diego Armando Maradona e Ronaldo rispettivamente al Napoli e all’ Inter. Un affare d’oro per la Juventus, che ha avuto la possibilità di portare Cristiano Ronaldo all’ombra della Mole con un fortissimo sconto: a fronte di una clausola rescissoria da un miliardo di euro, infatti, la Vecchia Signora ha dovuto sborsare “solo” 100 milioni, più vari oneri accessori, per convincere il Real Madrid a lasciar partire il suo più grande campione. Merito anche dell’intermediazione del potente procuratore Jorge Mendes, che già da anni cura gli interessi dell’asso portoghese. Ma con Cristiano Ronaldo la Juventus non rifiorisce soltanto dal punto di vista tecnico, aspetto ove certamente acquisisce una potenza di fuoco inimmaginabile. Se, infatti, il club bianconero aveva ancora un gap da colmare, rispetto alle altre big d’Europa, dal punto di vista commerciale e della penetrabilità del marchio, la visibilità che gli fornisce una figura come quella di Cristiano Ronaldo, l’uomo più seguito al mondo sui vari social, le permetterà di rinforzare ulteriormente il proprio brand. Basti pensare al boom che, a partire dallo scorso 10 luglio, quando la Juventus ufficializzò l’acquisto del calciatore lusitano, la Vecchia Signora ha registrato sui propri profili social. Su Facebook, la pagina ufficiale di Madama, in pochi giorni, ha superato i 33,7 milioni di followers, guadagnando oltre un milione di fan in una manciata di giorni. Ma la maggiore impennata avviene forse su Instagram: se, infatti, fino al 9 luglio la Juventus aveva un seguito di poco superiore ai 10 milioni di utenti, adesso parliamo di un bacino che conta quasi 13 milioni di sostenitori.
Articolo Precedente
Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85
Articolo Successivo
Così giocherà la nuova Inter di Spalletti?