Al via la diciannovesima giornata del campionato di Serie A

Dopo una lunghissima pausa natalizia, finalmente, riprende l’attesissimo campionato di calcio di Serie A, con la diciannovesima giornata. L’ultima, peraltro, del girone di andata. Con la Juventus laureatasi campione d’inverno in anticipo, andiamo dunque a scoprire cosa ci riserverà questo turno, che segnerà anche il giro di boa del torneo. Si comincia tra poche ore, con due anticipi del sabato. Il primo, alle ore 18:00, è particolarmente importante per quel che concerne la lotta salvezza: in Toscana, infatti, l’ Empoli affronterà un Palermo fortemente inguaiato. Alle 20:45, invece, sarà la volta del Napoli: il club partenopeo se la vedrà con la Sampdoria, nella speranza di rimettersi definitivamente in carreggiata e di agganciare la Roma al secondo posto. Domenica, alle 12:30, anticipo del pranzo particolarmente interessante, con l’ Inter impegnata in trasferta sul campo dell’ Udinese. I friulani stanno vivendo un campionato di Serie A piuttosto tranquillo, mentre i neroazzurri si sono ripresi solo nelle ultime gare da un primo scorcio di stagione assolutamente disastroso. Parecchie, poi, sono le sfide che si terranno alle ore 15:00. La gara più importante è quella della Roma, ospite di un Genoa che in questa sessione di mercato ha perso Rincon e Pavoletti. L’ Atalanta si reca nella tana del Chievo Verona nella speranza di accumulare altri punti, mentre la Lazio, contro il Crotone, dovrebbe avere vita facile. Occasione d’oro anche per la Fiorentina, che in casa del Pescara spera di pervenire ad una vittoria senza troppi patemi. Il Sassuolo, infine, in cerca di un rilancio, sfida un Torino molto agguerrito. Si chiude, infine, con due posticipi domenicali. Il primo vede impegnato il Milan, fresco vincitore della Supercoppa Italiana, contro i sardi del Cagliari. Infine, ecco la Juventus: il club bianconero, che sogna il sesto titolo consecutivo in Serie A, ospita un Bologna piuttosto tranquillo della propria attuale situazione di classifica.