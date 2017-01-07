Eurolega: l'Olimpia Milano cade all'Ulker Arena, dopo una prestazione brillante

L'Olimpia Milano cade a Istanbul dopo una prestazione sontuosa, grazie anche al contributo di uno scatenato Kalnietis e un Raduljica ritrovato.

Tabellino Fenerbahce-Ea 7 Milano

Una bellaè costretta ad incassare l'ennesima sconfitta in Eurolega in trasferta a Istanbul contro i turchi del. Il quintetto di coachè andato molto vicina all'impresa rimanendo in gara per tutti i quaranta minuti e cedendo solo nel finale. Allaabbiamo di certo assistito alla più bella prestazione delle scarpette rosse degli ultimi due mesi.I milanesi partono subito bene, pur commettendo qualche errore di imprecisione di troppo e denunciando i soliti limiti difensivi. Quantomeno, l'Olimpia Milano non è stata seconda agli avversari per grinta, determinazione e voglia di vincere, pagando solo qualche pecca nei momenti decisivi del match. Su tutti si erge la prestazione sontuosa di un ritrovatoche prosegue il suo momento magico realizzando 18 punti nel primo tempo (20 in totale con 4/6 dall'arco). Il Fenerbahce ha messo in mostra unin grande spolvero, autore di 17 punti e un efficace(18 punti per lui e 8 rimbalzi) in grando di spaccare in due la difesa milanese nei momenti topici della sfida. La novità incoraggiante è che l'Olimpia ha combattuto colpo su colpo, tenendo testa ai più quotati avversari che hanno beneficiato dell'indubbio vantaggio di giocare su un parquet amico. I tifosi milanesi hanno potuto ammirare, finalmente, unin grado di esprimersi ai propri livelli ma anche unpreciso ed efficace. Degna di menzione anche la prova di, ancora capace di tenere testa ai quotati centri turchi. I turchi devono ringraziare un(19 pt) davvero cinico nei minuti conclusivi che mette il cappello sul successo dei padroni di casa con una tripla che ha piegato le gambe alle scarpette rosse. Una sconfitta che ha comunque ridato fiducia alla squadra di Repesa e la certezza di potersela giocare alla pari anche con i top club europei.: Udoh 18, Antic, Bogdanovic, Sloukas 8, Nunnally 19, Vesely 2, Kalnic 10, Dixon 11, Duverioglu 1, Datome 17,: Mclean 12, Fontecchio 4, Hickman 15, Kalnietis 20, Raduljica 12, Dragic 3, Macvan 6, Cinciarini 2, Abass, Simon 5