Francia – Portogallo, le probabili formazioni

Oramai ci siamo: domani sera, infatti, nell’attesa finalissima di Euro 2016, si affronteranno la Francia padrona di casa, favorita per la vittoria finale, ed il sorprendente Portogallo, partito in sordina ma capace di agguantare l’accesso per l’ultimo atto del torneo. Il Portogallo è approdato alla gara conclusiva in un cammino sulla carta agevole, nella parte considerata “debole” del tabellone. La Francia, invece, che pure si era trovata inserita in una strada tecnicamente più complicata, ha dovuto affrontare soltanto una vera big, la Germania, peraltro falcidiata e spossata dopo l’impegnativo quarto di finale contro l’Italia, vincendo con un agevole 2-0. Domani sera, dunque, la coppa verrà sollevata al cielo da una di queste due nazionali. Chi sarà a prevalere? Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, il campionissimo che punta al titolo europeo anche con la casacca lusitana (dopo averlo conseguito un mesetto fa al Real Madrid), oppure la Francia del giovane Griezmann? Interessante notare, peraltro, che dopo la finale di Champions League, questi due si ritrovino di nuovo a contendersi l’oro europeo. La Francia dovrebbe presentarsi al completo, oltre che in ottima forma psico-fisica. In porta troviamo dunque il capitano, Lloris, mentre la linea difensiva a quattro, in un mix di esperienza e talento, dovrebbe prevedere la presenza di Sagna, Koscielny, Umtiti ed Evra. Pogba e Matuiti agiranno sulla cerniera mediana, mentre alle spalle dell’unica punta saranno liberi di agire Payet, Sissoko e soprattutto Griezmann, capocannoniere di Euro 2016 con sei reti fin qui messe a segno. Più dubbi sulla formazione del Portogallo, dal momento che l’allenatore Fernando Santos ha fin qui cambiato tantissimo: immancabili, ovviamente, Cristiano Ronaldo e Nani in attacco, mentre a centrocampo dovrebbe trovare conferme Renato Sanches, rivelazione tra i lusitani. Insieme a lui, probabile l’impiego di Joao Mario e di William Carvalho, mentre per l’ultimo posto se la giocheranno Moutinho e André Gomes. In difesa, Pepe dovrebbe rientrare dall’infortunio, e potrebbe far coppia con Carvalho. Sulla sinistra Raphael Guerreiro, e sulla destra Cedric Soares. In porta, ovviamente, non mancherà Rui Patricio.