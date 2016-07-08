Preolimpico, Italia in finale! Travolto il Messico (79-54), ora la Croazia

E tre! La semifinale del torneo preolimpico di Torino si colora di azzurro:. La finalissima, in programma domani sera alle ore 21, vedrà gli uomini di coach Messina di nuovo contro i croati, già sconfitti nel girone, che hanno superato la Grecia nell'altra semifinale.. Gli azzurri alla fine dilagano, ma, che ha tenuto sulle spine Bargnani e co. per lunghi tratti del match. Tuttavia, l'Italbasket non ha mai perso la concentrazione ed è riuscita quasi sempre a controllare la gara e a tenere a bada i messicani,. Il primo quarto è una sfida a due tra Gallinari e un grande Cruz, vero trascinatore dei centroamericani., ma Cruz non è da meno, e il Messico resta sulla scia azzurra. Belinelli fatica e si becca un tecnico. C'è bisogno di cambiare qualcosa, e Messina provvede subito. La Nazionale ne trae subito giovamento, anche se Cruz continua a tenere in partita i messicani., con Melli protagonista. Gli azzurri arrivano all'intervallo riuscendo a conservare il vantaggio in doppia cifra (38-28). Si torna sul parquet, e c'è Belinelli. Coach Messina gli ridà fiducia dopo una prima frazione da dimenticare:, comprensivi di una bomba da fuori. L'Italia a questo punto dovrebbe andare a chiuderla, invece ha qualche momento di appannamento: il Messico non si fa pregare e rimonta subito,. Ma la paura passa presto: Aradori e ancora il Beli segnano a raffica, e l'Italia chiude il terzo quarto con un largo vantaggio (+17).. L'Italia va sul velluto, e chiude il match 79-54. Adesso tra gli uomini di Messina e il sogno Olimpiadi è rimasto un solo ostacolo:, decisa a concedersi la rivincita dopo la sconfitta patita nel girone.