Che impresa per Modric, il Pallone d’Oro è suo
di Redazione
04/12/2018
Nessuna sorpresa rispetto a quelli che erano i pronostici della vigilia. Luka Modric, a corollario di una stagione a dir poco straordinaria, ha conquistato l’edizione 2018 del Pallone d’Oro, ponendo così fine, per la prima volta dal 2008 a oggi, al duopolio composto da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il campione argentino e quello portoghese, infatti, nell’ultima decade erano diventati i “padroni” del premio istituito da France Football, portando a casa ben cinque titoli a testa. Proprio per questo la straordinaria affermazione di Luka Modric, cercato insistentemente dall’ Inter nella scorsa campagna estiva di calciomercato, assume un significato ancor più rilevante. Il centrocampista del Real Madrid, che nei mesi scorsi aveva già fatto incetta anche di altri premi individuali, è anche il primo calciatore croato a conseguire un Pallone d’Oro: dato questo particolarmente significativo, nell’anno in cui la Croazia è arrivata ad un soffio dalla vetta, con il secondo posto ai campionati mondiali di Russia 2018. E le altre posizioni? Cristiano Ronaldo deve accontentarsi del piazzamento d’onore, mentre dalla terza posizione in giù si registra una massiccia presenza transalpina: terzo Griezmann, quarto Mbappé (che vince peraltro il premio Kopa, come miglior Under 21 del pianeta), settimo Varane, undicesimo Kanté, quindicesimo Pogba e ventinovesimo Lloris.
- Luka Modric 753
- Cristiano Ronaldo 476
- Antoine Griezmann 414
- Kylian Mbappé 347
- Lionel Messi 280
- Mohamed Salah 188
- Raphael Varane 121
- Eden Hazard 119
- Kevin De Bruyne 29
- Harry Kane 25
- N’Golo Kanté 24
- Neymar 19
- Luis Suarez 17
- Thibaut Courtois 12
- Paul Pogba 9
- Sergio Aguero 7
- Gareth Bale, Karim Benzema 6
- Roberto Firmino, Ivan Rakitic, Sergio Ramos 4
- Edinson Cavani, Sadio Mané, Marcelo 3
- Alisson, Mario Mandzukic, Jan Oblak 2
- Diego Godin 1
- Isco, Hugo Lloris 0
