Al via la quindicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
06/12/2018
È oramai quasi tutto pronto in vista della quindicesima giornata del campionato di Serie A, che ci avvicina al giro di boa di questo torneo. Un turno che sarà caratterizzato da un big match in particolare, l’attesissimo derby d’Italia che si terrà allo Stadium tra Juventus e Inter. In realtà, benché alla vigilia della competizione questo potesse essere considerato uno scontro diretto per il titolo, ad oggi la situazione pare molto diversa: la Vecchia Signora pare aver infatti già indirizzato l’inerzia verso Torino, con un vantaggio di ben 11 punti sugli stessi nerazzurri. E proprio Juventus e Inter apriranno le danze di questa quindicesima giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo che si disputerà venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 20:30. Un match a dir poco imperdibile, per gli appassionati di questo sport. Si proseguirà poi con altri tre anticipi di sabato 8 dicembre. Alle ore 15:00 toccherà al Napoli, gara sulla carta poco proibitiva contro il Frosinone. Alle ore 18:00, la Roma prova a rilanciare le proprie ambizioni circa il treno Champions, nella trasferta di Cagliari. Alle 20:30, invece, invece, la Lazio ospiterà la Sampdoria. Lunch match di domenica 9 dicembre, allorché si affronteranno il Sassuolo e la Fiorentina. Tre partite, poi, delle ore 15:00, tutte concernenti la lotta salvezza. Per Empoli e Bologna è una sorta di ultima spiaggia, considerata la complicata situazione di classifica. Il Parma neopromosso, che sta stupendo tutti e che è ancora in piena corsa europea, dovrà invece vedersela con il fanalino di coda della Serie A, il Chievo Verona. Udinese e Atalanta chiuderanno la tornata di gare del primo pomeriggio. Alle ore 18:00, altra partita buona per la permanenza nella massima divisione, quella tra Genoa e Spal. Infine, il posticipo delle 20:30, che verrà disputato presso il Giuseppe Meazza di San Siro: il Milan ospiterà infatti il Torino.
