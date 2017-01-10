Juventus, c’è Kolasinac per il dopo Evra?

In casa Juventus, senza ombra di dubbio, il calciomercato freme in maniera particolare promettendo botti e colpi molto importanti. Se il sogno rappresentato da Axel Witsel è sfumato, poiché il calciatore belga è volato verso i milioni cinesi, la realtà, rappresentata da Tomas Rincon, si è concretizzata alcuni giorni fa. Tutto chiuso, dunque? Macché. Il caso Evra, contemporaneamente, è scoppiato: il terzino sinistro francese, impiegato sempre meno da Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione, è ormai scivolato fuori dai piani dello scacchiere bianconero. Come evidenziato anche durante la finale di Supercoppa Italiana, che la Vecchia Signora ha perduto contro il Milan, il giocatore, con quasi 36 primavere sulle spalle, fa ormai fatica a stare al passo di colleghi ben più giovani. E così, desideroso di giocare di più, e di chiudere la propria carriera presso un club in cui può ancora sentirsi importante, Evra è ormai sul punto di abbandonare la Juventus, emigrando verso nuove realtà. Molte, in questo senso, sono le opzioni di destinazione, la più affascinante delle quali è sicuramente rappresentata dal Manchester United. Insomma, Evrà lascerà la Juventus probabilmente già in questa sessione, mettendo in moto il radar del dg Beppe Marotta. Con Alex Sandro ancora fermo ai box per un infortunio, quale sarebbe la scelta migliore? Continuare ad impiegare sulla fascia mancina i giocatori presenti in rosa, come Asamoah o Chiellini, oppure intervenire sul mercato, mettendo le mani su un giocatore di ruolo? Il nome che più si è fatto avanti con forza, in queste ore, è senza ombra di dubbio quello di Sead Kolasinac. Il terzino bosniaco, classe ’93, attualmente allo Schalke 04, rappresenterebbe una soluzione low cost: a giugno andrà in scadenza di contratto, perciò si tratterebbe di una sorta di palliativo per tamponare la partenza di Evra fino al termine della stagione. Nelle prossime ore, sicuramente, ne sapremo di più.