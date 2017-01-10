Serie A, stasera il recupero di Cantù - Milano chiude il girone d'andata

del campionato di Serie A di basket maschile. Il match si sarebbe dovuto disputare ieri sera, ma è stato posticipato a martedì perchè la truppa di Repesa è rimasta bloccata ad Istanbul a causa dellache ha colpito la capitale turca. Con la chiusura dell'aeroporto Ataturk, l'Olimpia non sarebbe riuscita a rientrare in Italia: motivo per cui è stato deciso di far disputare il derby questa sera. A guardare i precedenti e la classifica attuale, il pronostico sembra indirizzare verso una sola direzione: quella dei biancorossi di coach Repesa,Anche la graduatoria non lascia spazio ad interpretazioni: Olimpia in testa, Cantù tra i bassifondi a lottare per la salvezza. Ma si sa, un derby è sempre un derby., oggi in forze all'EA7 ma in passato giocatore della Pallacanestro Cantù, di cui nelle ultime due stagioni è stato anche capitano. "- ha detto Abass - È una sfida diversa dalle altre, visto che ho giocato a Cantù per 10 anni". Milano vuole riprendere a vincere in Serie ATuttavia, nella sfida sul parquet turco, Milano ha mostrato progressi rispetto alle ultime discutibili uscite.Un tifoso della Virtus Bologna ha denunciato di essere stato, a suo dire senza motivo, prima del derby di pallacanestro contro la Fortitudo. Per lui sette giorni di prognosi. L'uomo ha riferito di essere stato, avvicinatisi improvvisamente mentre lui si trovava con altri tifosi vicino all'ingresso. Il tifoso avrebbe parato un secondo colpo e poi, quando ha chiesto ad alcuni carabinieri di identificare gli agenti responsabili della carica.