Juventus e Napoli, tutto pronto per l’assalto europeo
di Redazione
09/04/2019
L’infrasettimanale di questa metà di aprile sarà particolarmente interessante ed importante per il calcio italiano. Solamente due compagini del Belpaese, infatti, sono ancora in grado di farsi valere nelle due massime competizioni del continente. La Juventus e il Napoli, le prime due forze della nostra divisione, proveranno infatti a farsi valere rispettivamente in Champions League e in Europa League, per tenere così ancora vive le proprie speranze di un clamoroso trionfo al di fuori dei confini nazionali. La Juventus, mercoledì 10 aprile, approderà in Olanda per affrontare l’Ajax nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri, nel turno precedente, hanno compiuto una vera e propria impresa contro l’Atletico Madrid, consacrandosi come una delle squadre favorite per il trionfo finale. I lancieri, tuttavia, sono a loro volta reduci da un incredibile miracolo sportivo, avendo eliminato con una straordinaria vittoria il Real Madrid, campione in carica della competizione. Sfida probante anche per il Napoli, che nel match di andata dei quarti di finale di Europa League dovrà affrontare l’ Arsenal, una delle squadre favorite del torneo. I partenopei non sembrano essere in gran forma nelle ultime uscite, tanto che in campionato, contro Empoli e Genoa, hanno rimediato un pareggio ed una sconfitta. Ancelotti dovrà essere capace di restituire morale ai suoi, per continuare il cammino nella competizione.
