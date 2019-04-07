I risultati della trentunesima giornata di Serie A

Si è oramai quasi conclusa la trentunesima giornata del campionato di Serie A: un turno estremamente ricco e denso, che ha avvicinato ulteriormente la capolista Juventus alla conquista del suo ottavo Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora, dopo il pareggio del Napoli, è oramai ad un soffio dal titolo Una giornata, la trentunesima di A, cominciata con il pareggio a reti inviolate tra Parma e Torino: i granata, pur non riuscendo a pervenire al successo, rimangono comunque ancora in corsa per un piazzamento europeo. La Juventus, poi, si aggiudica il big match contro il Milan tra tante polemiche per un rigore non assegnato ai rossoneri: un 2 – 1 comunque preziosissimo, arrivato in rimonta grazie all’ennesima zampata del giovanissimo Kean. Clamoroso ritorno alla vittoria per la Roma, che espugna per 0 – 1 il campo della Sampdoria grazie a capitan De Rossi. Incredibile tonfo casalingo per la Fiorentina: il Frosinone compie un importantissimo passo per una salvezza ancora possibile. Spettacolare partita tra Udinese ed Empoli, con i friulani che vincono per 3 – 2 grazie ad una doppietta di De Paul. Fondamentale successo, in ottica salvezza, anche per il Cagliari: i sardi battono 2 – 1 lo SPAL. Infine, tre pareggi: la Lazio si salva al fotofinish contro il Sassuolo, strappando il 2 – 2 nel recupero e tenendo in vita le speranze Champions. Inter e Atalanta non si fanno male: finisce 0 – 0, e i bergamaschi agganciano il Milan al quarto posto in classifica. Il Napoli, invece, nonostante la superiorità numerica per un tempo abbondante, non riesce ad andare oltre l’1 – 1 contro il Genoa: adesso è addirittura a -20 dalla Juventus, che potrebbe laurearsi campione d’Italia già al prossimo turno con un semplice pareggio contro lo Spal. I giochi per questa trentunesima giornata saranno chiusi lunedì sera, con l’ultimo posticipo tra Bologna e Chievo Verona.