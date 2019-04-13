Al via la trentaduesima giornata di Serie A

Dopo l’infrasettimanale europea, che ha visto come grandi protagoniste la Juventus e il Napoli, fa ritorno anche il campionato di Serie A. Il torneo inizia oramai a volgere verso le proprie battute conclusive. E, in questo weekend di metà aprile, potrebbe già concretizzarsi in maniera ufficiale il primo verdetto: proprio la Vecchia Signora, infatti, non perdendo contro lo Spal si laureerebbe campione d’Italia con un anticipo praticamente record. Sarà proprio la Juventus ad aprire la trentaduesima giornata di Serie A, sul campo dello Spal, sabato 13 aprile, a partire dalle ore 15:00. Alle 18:00, invece, la Roma cercherà di rinnovare le proprie ambizioni europee contro l’Udinese. Alle ore 20:30, invece, il big match tra Milan e Lazio, due fra le varie squadre che si stanno giocando le proprie chance per staccare un pass per la prossima edizione della Champions League. Nel lunch match di domenica 14 aprile, invece, si sfideranno Torino e Cagliari. Tre, poi, le gare che avranno luogo alle ore 15:00. Riflettori puntati sul capoluogo ligure, con il derby della lanterna tra Sampdoria e Genoa. La Fiorentina cercherà di riprendersi contro il Bologna, mentre il Sassuolo giocherà contro il Parma. Alle 18:00, invece, il fanalino di coda Chievo Verona ospiterà il Napoli. Chiuderanno due posticipi: l’ Inter, alle 20:30, andrà in trasferta a Frosinone. Lunedì 15 aprile, sempre alle 20:30, l’ Atalanta affronterà l’Empoli.