Home Altri Sport Milan, arriva Dzeko se parte Bacca?

Milan, arriva Dzeko se parte Bacca?

di Redazione 14/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quando ancora non è terminata la stagione calcistica, che peraltro si prolungherà ancora per qualche mese visto l’imminente campionato europeo che si terrà in Francia a partire da giugno, sembrano invece già partiti i giochi per quel che concerne la sessione estiva di calciomercato. Molti sono, infatti, i movimenti che riguardano le squadre italiane, e, in particolare, sull’asse Roma-Milano, pare pronta una girandola di attaccanti che potrebbe avere quasi del clamoroso. Difatti, nelle ultime ore ha preso a diffondersi la voce secondo la quale Dzeko potrebbe, il prossimo anno, vestire la casacca rossonera, qualora Carlos Bacca dovesse andar via. Sul forte attaccante colombiano, infatti, che a settembre compirà 30 anni, sono accesi i riflettori cinesi. Le indiscrezioni parlano di una possibile offerta di 60 milioni di euro da parte di un club asiatico, cifra che farebbe fortemente vacillare il Milan: e che, in caso di cessione, avrebbe necessità di sostituire il suo giocatore principe. Ed è qui che entra in scena Dzeko: il centroavanti bosniaco è reduce da un’annata estremamente deludente con la casacca giallorossa, dove ha collezionato poche marcature a fronte di molte cattive prestazioni, e starebbe cercando un riscatto altrove. La Roma sarebbe disposta a cederlo per non meno di 12 o 13 milioni di euro, in modo da non registrare una minusvalenza troppo forte (in estate è stato acquistato complessivamente per poco più di 15 milioni). Prezzo che potrebbe essere compatibile con i piani rossoneri, specialmente se il club milanese riuscisse davvero a vendere Bacca alle cifre che si leggono in questi giorni. Dzeko al Milan, quindi: nulla di assolutamente definito, ma ad oggi la trattativa appare possibile.