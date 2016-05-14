Eurolega, super Datome: il Fenerbahce vola in finale

La rimonta e la conquista della finale dida parte dei turchi delporta soprattutto un nome:. Sì, perchè l'ala piccola "nostrana" ha sfoderato un secondo tempo da applausi che ha permesso al quintetto allenato da coach Obradovic di battere i baschi dele volare all'ultimo atto di Eurolega, dove affronteranno il. I russi, dal canto loro, hanno fatto loro il derby contro ilper 88-81. Anche in questo caso il protagonista è un 28enne: stiamo parlando dell'ex play dei San Antonio Spurs,, che ha trascinato i suoi in finale con una performance eccezionale (30 punti complessivi). La semifinale tra Fenerbache e Laboral parte molto bene per i turchi, che disputano un ottimo primo quarto, concluso 23-15.e recuperano lo svantaggio, con un Ioannis Bourousis (ex Olimpia Milano) sugli scudi: il centro greco le indovina tutte, e all'intervallo il Laboral è avanti di 1 punto (41-40). I turchi non perdono la calma. Nella ripresa ci provano, ma i baschi tengono bene e. Il Fenerbahce resta in partita grazie alle triple di Gigi Datome nei momenti decisivi: oltre alla sanguinosa palla persa da Adams sul +4 ad 1' dalla sirena, è ancheche porta all'overtime. Qui i ragazzi di Obradovic comandano la partita, aiutati da un ottimo Bogdanovic. Finisce 88-77 per il Fene,. Primo tempo tutto di marca Cska nel derby russo., e consolidano la loro supremazia sul parquet anche nella seconda frazione, toccano quota +17 e chiudendo il primo tempo con un confortante +10 (47-37). Nella ripresa il copione sembra lo stesso: De Colo è praticamente incontenibile, e il Cska pare controllare agevolmente., che fa risalire i suoi a -5 (84-79) a 4' dal termine. Ma il quintetto di Itoudis mantiene sangue freddo, ed è sempre De Colo a ristabilire le distanze dalla lunetta.: ottima prestazione della Lokomotiv, ma in finale ci vanno i 'cugini'. Finale che si disputerà adomenica prossima alle ore 20: sarà l'occasione per un nostro connazionale (Gigi Datome) di dare seguito dopo 6 anni alla vittoria dicon il Barcellona, avvenuta nel 2010 contro l'Olympiacos.