Playoff, festa Venezia: sconfitta Cremona, è semifinale

in Serie A hanno la quarta semifinalista., che sul proprio parquet sconfigge lae vola tra le 'fab four' che si contenderanno la vittoria finale. La serie di questo quarto di finale termina 3-1 per i veneziani: l'Umana conquista il punto decisivo al termine di una gara molto. Dopo Milano, Reggio Emilia e Avellino, che hanno rispettato i pronostici contro Sassari, Pistoia e Trento (3-0 in tutte e tre le sfide),, nonostante il loro 5° posto in regular season, a 6 punti dalla Vanoli piazzatasi 4°. A conti fatti, la Reyer è stata l'unica formazione capace di ribaltare il fattore campo. Eppure nel primo quarto di questa gara 4 la Vanoli riusciva a rispondere colpo su colpo ai padroni di casa, impedendo la fuga e. E' nel secondo quarto che Venezia mette in cascina quel tesoretto rivelatosi poi preziosissimo per il successo finale: Ortner e Pargo sono ovunque, Cremona perde 9 palle,. Cremona chiude il primo tempo riducendo leggermente lo svantaggio (46-37). Nel terzo quarto, dopo una prima metà piuttosto tranquilla con la Reyer apparentemente in controllo,che le permettono di recuperare il divario e mettere il muso avanti (55-54): sugli scudi McGee e Mian, parziale di 11-0 per i cremonesi. Venezia si scuote dal torpore,ma la gara ormai è totalmente riaperta. Tuttavia, il finale di terzo quarto rigalvanizza la Reyer: nell'ultima frazione i veneziani cominciano subito a dettare legge,. Ma non è finita qui: la Vanoli, con coraggio e determinazione risale fino al -4 (74-70), ma: Reyer a +10, e padroni di casa che devono solo amministrare negli ultimi due minuti. Ci riescono senza particolari problemi: 87-76 il risultato finale. Per Venezia si spalancano quindi le porte della semifinale: la sfida appare certamente proibitiva, ma gli uomini di coach De Raffaele hanno dimostrato che possono giocarsela con tutti a viso aperto. Le semifinali prenderanno il viacon gara 1 tra Reggio Emilia e Avellino (ore 20.45). Il giorno dopo, sempre alle 20.45, primo atto della serie tra Olimpia e Reyer.