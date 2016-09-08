Milan, arrivano i capitali: rinforzi già a gennaio?

Prima, la gloria. Poi, il declino. Da oramai diverse stagioni il Milan versa in condizioni nelle quali né i suoi tifosi, né tantomeno le rivali storiche, erano abituati a vederlo. Una società dalla tradizione così conclamata merita di stare ai vertici del calcio italiano, insieme alle altre grandi del Belpaese. E presto, probabilmente, potrà tornare a farlo. Difatti, come ben sappiamo, alcune settimane fa sono stati limati gli ultimi dettagli circa la cessione del club rossonero alla cordata cinese che succederà a Silvio Berlusconi. Una trattativa, questa, che sicuramente porterà dei grossi benefici alla squadra stessa, visto che sono oramai in dirittura d’arrivo le liquidità che saranno necessarie per inserire forze fresche in una squadra fin troppo mediocre per i suoi standard abituali. Le cifre, infatti, sono mostruose: si parla di un budget di circa 350 milioni in tre anni, vale a dire oltre 100 milioni di euro da investire sul mercato ogni anno. Ad annunciarlo è la stessa Sinoeurope Sports, che garantirà, quindi, degli innesti di grande qualità per i prossimi anni. A questo punto, per i tifosi del Milan, si tratta di resistere ancora un po’. Fino a gennaio, per l’esattezza: già nella prossima sessione invernale di calciomercato, infatti, i rossoneri faranno dei movimenti mirati per migliorare ogni reparto della squadra.