Sondrio: alle 18,30 va in scena la sfida tra Olimpia Milano e Galatasaray

di Redazione 07/09/2016

Nell'ultimo giorno di preparazione dell'Olimpia Milano a Bormio, l'amichevole a Sondrio contro il fortissimo Galatasaray. Alle 18,30 l'Olimpia Milano sfiderà il Galasataray in una gara amichevole al sapore di Eurolega. Per la società meneghina si è trattato dell'ultimo giorno di ritiro a Bormio, con la comitiva che nel pomeriggio si recherà a Sondrio per disputare l'attesa gara contro il club turco. Il Galatasaray ha vinto l'ultima edizione di Eurocup e si presenta ai nastri di partenza della nuova Eurolega come una delle mine vaganti del torneo. Per l'Olimpia Milano si tratta del test più probante dopo le precedenti tre amichevoli vinte contro Legnano, Fortitudo Bologna e Tofas Bursa. Una gara che rivelerà lo stato di forma del quintetto di Repesa dopo il duro lavoro valtellinese. Sarà anche l'occasione per saggiare le condizioni degli atleti che si sono aggregati in ritardo come Simon, Raduljica e Kalnietis, reduci da prestazioni brillanti con le proprie nazionali a Rio 2016. Le Scarpette Rosse hanno faticato più del dovuto nell'ultima amichevole contro il Tofas Bursa nella quale ha evidenziato ancora un ritardo di condizione. Repesa dovrà limare alcuni dettagli nella preparazione prima dell'inizio della stagione che prenderà il via il 24 e il 25 settembre con la Supercoppa che si disputerà proprio a Milano. I protagonisti del Galatasaray Quello del Galatasaray è un roster di primissimo livello, con il cecchino Justin Dentmon che potrebbe dare forfait per alcuni problemi fisici, e il forte playmaker Russ Smith. Tra gli altri anche l'esperto serbo Nenad Krstic che vanta un illustre passato nell'Nba e l'ala Blake Schilb che ha una media di 12,1 punti a partita in Eurocup. Il tecnico del Galatasaray è Ergin Ataman, un coach esperto e vecchia conoscenza del basket italiano per avere allenato a Siena e Bologna (sponda Fortitudo).