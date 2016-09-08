Home Protagonisti Valtellina Basket Circuit: Olimpia Milano vittoriosa sul Galatasaray

di Redazione 08/09/2016

Report della partita, disputata ieri sera, alle ore 18:30 al PalaScieghi di Sondrio, tra Olimpia Milano e Galatasaray Istanbul, all'interno del 34° Valtellina Basket Circuit, che si conclude domani con l'incontro tra Tofas Bursa e Sharks d'Antibes alle ore 16 al Pentagono di Bormio (ingresso libero). Subito due o, meglio, 4 sorprese: Gentile e Macvan in borghese, Kalnietis e Raduljica in campo. Le tribune, come previsto, esaurite. Grande entusiasmo e un applauso della sua Sondrio a Diego Pini, l'ideatore del Valtellina Basket Circuit. Parziali (Olimpia-Galatasaray): 18-18, 21-20, 24-16, 28-32 1° quarto. Abass, McLean, Hickman, Sanders, SimonApre Abass da 3, risponde Daye per la parità. Micov da 3, ma Sanders in campo aperto detta legge per l'11 a 6. Esordio Kalinetis per il 14 a 6. Cinciarini e esordio Raduljica sul 16 a 10 Milano. Entra Pasolo, il Gala alza i ritmi, soprattutto in difesa e il quarto si chiude in parità 18 a 18. 2° quarto. Primo vantaggio turco sul 23 a 20, time out Repesa sul 25 a 20 Gala. Reazione EA7, ma il Gala resta avanti 29 a 27. Hickman per la parità. Daye da tre riporta avanti i tuchi 34 a 31. Time out EA7 sul 36 a 35. Hickman riporta avanti Milano 39 a 38 che chiude il quarto. 3° quarto. Subito Sanders. Daye da tre per la parità. Sanders on fire, già 17 punti a referto. 44 a 43 Milano. Dentmon riporta avanti il Gala. Risponde Abass da tre. 4 punti consevutivi di Pascolo e time out Gala sul 55 a 50 Milano. Tyus domina sotto i tabelloni con due schiacciate spettacolari. Milano tiene per il 58 a 54, con bomba di Cerella. Milano allunga fino al massimo vantaggio 63 a 54 in chiusura di quarto. 4° quarto. 5 punti in fila di Guler per il 65 a 59. Pascolo va in doppia cifra per il 69 a 61 al 32'. Cinciarini da 3, risponde il Gala per il 72 a 64 sui passi di Cerella. Entrano McLean e Kalnietis. Guler da tre per il meno 5 Gala. 75 a 69 Milano sulla bomba di Kalnietis a 4' dalla fine. Risponde Guler alla seconda bomba Kalnietis per il 78 a 74 EA7 a 3' dalla sirena. Guler riporta in parità, ma Sanders da 3 riporta avanti Milano. Ultimo minuto 84 a 82 con Abass in lunetta. Guler sbaglia da tre. Sanders no: 87 a 82 a 19 secondi dalla fine. Dentmon 87 a 84 Milano. Kalnietis in lunetta fa 2 su 2. Fallo sistematico, non cambia il risultato Milano vince 91 a 86. Tabellini Olimpia: Cinciarini 7, McLean 8, Hickman 6, La Torre n.e., Kalnietis 10 Simon 0, Raduljica 9, Cerella 3, Pascolo 10, Sanders 25, Abass 11. Allenatore: Repesa. Tabellini Galatasaray: Daye 14, Guler 16, Micov 5, Tyus 10, Dentmon 20, Diebler 6, Schilb 2, Korkmaz 3, Thompson 10