Mondiali 2018, l’ Italia soffre ma batte Israele

06/09/2016

La fase a gironi della qualificazione per i Mondiali del 2018 che si terranno in Russia, finalmente, è iniziata anche per l’ Italia. Gli Azzurri, inseriti in un girone impegnativo che prevede la presenza anche dell’ostica Spagna, nella prima gara hanno affrontato e sconfitto Israele, avversario rivelatosi più difficile del previsto. ItaliaLa prima mezz’ora, per la verità, è uno splendido monologo degli uomini di Ventura: l’ Italia in questo frangente si difende bene, nonostante alcune imperfezioni di Chiellini in fase di impostazione, e attacca con ordine ed efficacia. La prima marcatura viene realizzata già al minuto 14: gli Azzurri sfondano sulla sinistra, Antonelli penetra indisturbato in area di rigore e serve a Pellé un pallone che ha solo bisogno di essere spinto in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, l’ Italia continua ad esprimere il proprio gioco, e alla mezz’ora infligge quella che, apparentemente, è la mazzata definitiva: Bonaventura salta l’uomo, entra in area e viene messo giù, procurandosi un rigore che un minuto dopo Candreva realizza con freddezza. È il 2-0, risultato che pare potersi allargare ancora di più. Pochi minuti più tardi, tuttavia, Chiellini, di gran lunga peggiore in campo e protagonista di una gara davvero sfortunata, perde un pallone sanguinoso, consentendo a Ben-Haim di battere Buffon con un pallonetto sontuoso: Israele accorcia così le distanze, e guadagna fiducia in vista di un secondo tempo di fuoco. Al 55° minuto, infatti, Chiellini, già ammonito, rimedia un secondo giallo ingenuo che gli costa l’espulsione. Ventura allora prova a rimescolare le carte, inserendo uomini freschi mentre gli Azzurri presenti in campo soffrono l’avanzata di Israele, vicino al pareggio in un paio di occasioni ma costretto a infrangersi sulle mani di Buffon. Barzagli guida la difesa con fermezza, Verratti tiene in pugno il centrocampo, e all’83°, clamorosamente, Immobile, subentrato pochi minuti prima a un esausto Eder, trova il gol della sicurezza: ottimo assist di testa di Pellé, il bomber della Lazio difende il pallone da un avversario e poi lo scaraventa in rete con potenza. Sempre Immobile, pochi minuti più tardi, sfiora il gol del 4-1 dopo un lancio illuminante di Florenzi. Finisce 3-1 quindi. Buona la prima per l’ Italia, che però, alla prossima sfida, si troverà già di fronte allo spauracchio Spagna.

