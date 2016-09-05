Home LegaBasket L'Olimpia Milano rischia contro il Tofas Bursa ma vince in extremis

L'Olimpia Milano rischia contro il Tofas Bursa ma vince in extremis

di Redazione 05/09/2016

L'Olimpia Milano si aggrappa ancora a Simon per avere la meglio sul Tofas Bursa dopo essere stata in svantaggio per gran parte del match. Ha faticato più del previsto l'Olimpia Milano per avere la meglio sul Tofas Bursa in una gara amichevole. Solo due triple nel finale di Abass e Simon hanno consentito alla squadra di Repesa di recuperare lo svantaggio accumulato nei confronti degli avversari e vincere per 80-78. La squadra milanese ha messo in campo più cuore che schemi , dopo un avvio shock nel quale ha subito un pesante parziale di 11-0. Dopo aver recuperato lo svantaggio ha provato ad accelerare nel terzo quarto fallendo l'obiettivo di distanziare gli avversari nel punteggio. Bene invece il Tofas capace di trovare nelle seconde linee come Sonkol e Arslan, le giuste risorse per far male agli avversari. L'Olimpia Milano si è vista a sprazzi, evidenziando un ritardo di condizione e faticando a trovare la quadratura degli schemi. Dopo lo svantaggi iniziale, due liberi di Sanders, un reverse di Pascolo e una schiacciata di Gentile rintuzzano il distacco rimettendo in corsa le scarpette rosse. Alla fine del primo periodo gli avversari sono avanti di tre punti per 21-18. Nel secondo quarto è Hickman a firmare la tripla del pareggio, poi è Simon a portare avanti la squadra di Repesa con due triple, ma è fuoco di paglia, perchè gli avversari si fanno ben presto ancora sotto. L'Olimpia Milano chiude avanti sul 54-48. Sonkol alimenta la nuova rimonta del Tofas contribuendo a riportare avanti il Tofas che chiude il terzo quarto avanti per 64-61. In avvio dell'ultimo quarto il Tofas sembra poter prendere il largo rifilando un parziale di 7-0. Ma non ha fatto i conti con l'orgoglio milanese che grazie alla potenza di Sander e alla precisione dall'arco di Simon accorciano le distanze prima e poi trovano i canestri della vittoria sul filo della sirena. IL TABELLINO DEL MATCH EA7 Emporio Armani-Tofas Bursa 80-78. Olimpia: Hickman 14 (2/3, 2/2, 4/5tl), Gentile 9 (4/9, 0/1, 1/2), Abass 5 (0/1, 1/4 da 3), Sanders 16 (5/6, 0/5, 4/4), McLean 4 (2/3, 0/2 tl), Simon 14 (2/2, 3/10 da 3), Macvan 9 (4/5, 0/3, 1/2), Pascolo 4 (2/2, 0/1), Cinciarini 5 (1/1, 3/4 tl), Cerella. La Torre ne. Tofas: Bayram 16, Hamilton 11, Ivanov 5, Mejia 12, Roberts 12, Topaloglu, Peker 6, Ermis, Arslan 9, Sonkol 7.