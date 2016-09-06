Trento, abbonamenti a gonfie vele. Poeta e White capitani di Torino

La prima fase è stata un successo. L'Aquila Trento può dirsi finora ampiamente soddisfatta:sottoscrivendo centinaia di abbonamenti. Il primo step, riservato all’esercizio del diritto di prelazione da parte dei vecchi abbonati e ribattezzato "Passione sulla pelle",: vale a dire che il 62,1% degli abbonati della scorsa stagione (che erano in tutto 1990, ndr) hanno confermato la propria fedeltà all'Aquila Trento. La società trentina può gioire:, che pure fu caratterizzata dal grande entusiasmo per la bella stagione d'esordio in Serie A. E non è tutto: quest'anno la campagna abbonamenti è partita anche con qualche settimana di ritardo rispetto al 2015-2016. Per capire meglio l'ottima cifra già raggiunta, basti pensare che l'anno scorso, alla stessa data,La seconda fase ha preso il via ieri: da questo momento in poi tutti potranno assicurarsi un abbonamento per le partite casalinghe dell'Aquila Trento. E per chi deciderà di farlo entro questa settimana,, in programma questo fine settimana al PalaTrento con la partecipazione di squadre di livello internazionale come i campioni di Germania del Brose Bamberg, i campioni d’Italia dell’EA7 Milano e gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana.Frank Vitucci ha optato per una scelta all'americana:L'abitudine del doppio capitano, infatti, è tipica dei campionati statunitensi. La scelta è caduta su, che il coach ha definito "figure trainanti in ragione della loro esperienza e del loro carisma". «Un onore ed un onere - il commento di Peppe Poeta - perché le responsabilità aumentano. Il mio feeling con i compagni e con lo staff è stato immediato eCondividere con un grande giocatore come DJ White la figura di capitano rende ancora più speciale il tutto".