Al via la nona giornata di campionato di Serie A

Tra poche ore avrà finalmente inizio il nono turno del campionato italiano di calcio di Serie A. Dopo le gare di Champions League e di Europa League, avremo la possibilità di assistere a un altro big match, quello tra Juventus e Milan. Ma andiamo con ordine. Ad aprire le danze ci penseranno sabato alle ore 18:00 Sampdoria e Genoa, impegnate nel derby della lanterna. Gli uomini di Juric si sono comportati molto bene fin qui, a differenza di quelli di Giampaolo che invece si trovano a ridosso della zona retrocessione. Poco più tardi, alle 20:45, sarà la volta delle già citate Milan e Juventus, rispettivamente la seconda e la prima forza del campionato. Un terzo anticipo avrà luogo domenica alle 12:30, e vedrà opposte Udinese e Pescara, attualmente invischiate nella bagarre per la permanenza in Serie A. Alle ore 15:00, diverse sfide molto importanti per varie fasce di classifica. L’ Inter sarà ospite della tana dell’Atalanta, che quest’anno sta facendo piangere diverse big. Il Cagliari, che nell’ultimo turno ha sconfitto proprio i neroazzurri, se la vedrà con la Fiorentina, mentre il Crotone è chiamato ad un’impresa disperata contro il Napoli: i pitagorici, dopo otto giornate di Serie A, sono ancora fermi a 1 punto, e dovranno sperare in un colpaccio se vorranno in qualche modo rientrare nella corsa salvezza. I partenopei, invece, sono reduci da tre sconfitte consecutive tra Serie A e Champions Leaguue. Abbiamo poi Empoli – Chievo, e soprattutto Torino – Lazio: la sfida tra il club piemontese e quello laziale è tra due squadre che fin qui stanno palesando delle grandi ambizioni europee. Due i posticipi della domenica. Il primo avrà luogo alle ore 18:00, e vedrà impegnate il Bologna ed il Sassuolo in un derby tutto emiliano. Grandi assenti le star delle due squadre, ossia Destro e Berardi. Chiude, alle 20:45, la Roma: i capitolini, contro un Palermo in forte crisi, cercheranno di approfittare di un eventuale passo falso della Juventus, per riportarsi sotto in classifica.