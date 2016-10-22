Miss Italia si rimette la casacca: Alice Sabatini ingaggiata dalle Stelle Marine Ostia

Sicuramente vi ricorderete di, la vincitrice dell'edizione 2015 di. La giovane, originaria di Orbetello ma cresciuta a Montalto di Castro, torna a far parlare di sè: Alice ha infatti deciso di riprendere una delle sue più grandi passioni,di basket femminile con il Santa Marinella. La Sabatini si è presa "un anno sabbatico" visti i tanti impegni derivati dall'elezione a Miss Italia: adesso è finalmente pronta per indossare nuovamente la casacca da gioco., in Serie B femminile. La gara d'esordio è in programma proprio oggi, in trasferta, contro la Pallacanestro Roma.che sottolinea come la Sabatini non abbia mai fatto segreto di questo suo desiderio di tornare al basket giocato. "E noi siamo contenti di accoglierla nel nostro mondo - spiegano le Stelle Marine Ostia - Le sue doti, oltre che come modella, le conosciamo anche sul campo da gioco:, la sua abnegazione, la sua sensibilità e la sua umiltà (nonostante la popolarità acquisita), unitamente alla sua professionalità non verranno mai meno in questo sua nuova avventura targata Stelle Marine Ostia”.La Mens Sana ha ufficialmente un nuovo sponsor:, il cui marchio sarà sul retro delle maglie da gioco di Flamini e compagni già a partire da domani a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Viola Reggio Calabria., come conferma il direttore commerciale dell'azienda, David Sani: "Il rapporto con la Mens Sana ad essere sincero mette i brividi perché è una società storica, che ha vinto tantissimo, un’eccellenza della città".