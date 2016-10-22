Miss Italia si rimette la casacca: Alice Sabatini ingaggiata dalle Stelle Marine Ostia
di Redazione
22/10/2016
Sicuramente vi ricorderete di Alice Sabatini, la vincitrice dell'edizione 2015 di Miss Italia. La giovane, originaria di Orbetello ma cresciuta a Montalto di Castro, torna a far parlare di sè: Alice ha infatti deciso di riprendere una delle sue più grandi passioni, quella palla a spicchi che l'aveva fatta arrivare fino in serie A2 di basket femminile con il Santa Marinella. La Sabatini si è presa "un anno sabbatico" visti i tanti impegni derivati dall'elezione a Miss Italia: adesso è finalmente pronta per indossare nuovamente la casacca da gioco. La squadra scelta è quella delle "Stelle Marine Ostia", in Serie B femminile. La gara d'esordio è in programma proprio oggi, in trasferta, contro la Pallacanestro Roma. A comunicarlo è proprio la società ostiense che sottolinea come la Sabatini non abbia mai fatto segreto di questo suo desiderio di tornare al basket giocato. "E noi siamo contenti di accoglierla nel nostro mondo - spiegano le Stelle Marine Ostia - Le sue doti, oltre che come modella, le conosciamo anche sul campo da gioco: profondamente innamorata di questo sport tanto da farne uno stile di vita, la sua abnegazione, la sua sensibilità e la sua umiltà (nonostante la popolarità acquisita), unitamente alla sua professionalità non verranno mai meno in questo sua nuova avventura targata Stelle Marine Ostia”. MENS SANA BASKET, STOSA CUCINE NUOVO SPONSOR La Mens Sana ha ufficialmente un nuovo sponsor: si tratta della Stosa Cucine, il cui marchio sarà sul retro delle maglie da gioco di Flamini e compagni già a partire da domani a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Viola Reggio Calabria. Un legame molto forte quello tra la Stosa Cucine e la Mens Sana, come conferma il direttore commerciale dell'azienda, David Sani: "Il rapporto con la Mens Sana ad essere sincero mette i brividi perché è una società storica, che ha vinto tantissimo, un’eccellenza della città".
